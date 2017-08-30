安理會譴責北韓 北韓反嗆：這次日本下次關島

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）北韓發射飛彈越過日本領空的行為，迫使聯合國安理會迅速召開緊急會議，並一致通過給予譴責。

安理會指出，北韓的行為脫序，嚴重干擾地區和平和穩定性，並呼籲北韓儘速採取必要措施，以降低朝鮮半島緊張的局勢，不過北韓似乎聽不太進去，而是繼續叫囂著說，這次飛過日本只是「試射」，下個目標就會是關島。

日本駐聯合國大使別所浩郎在會議後表示，這次的緊急會議不是終點，各國將在之後的幾次會議中，持續討論該如何處理北韓問題，正在日本進行訪問的英國首相梅伊(Theresa May)則說，她認為中國在北韓議題上扮演十分重要的角色，呼籲習近平對北韓施加更多的壓力。

另一方面，美國駐聯合國大使海莉(Nikki Haley)指出，在北韓問題上，美國絕對不會容許北韓當一匹脫韁野馬，相信世界各國對於這件事情的態度，也跟美國站在同一陣線，自從北韓發展出「火星12型」彈道飛彈之後，美國就持續威脅北韓將加大對其制裁的力度，不過，就算其他國家對北韓試射飛彈感到反感，希望的處理方法仍不盡相同。

中國駐聯合國大使劉結一延續中國一貫的立場，呼籲各國冷靜，儘量不要採取任何會讓情勢升溫的回應方式，中國並與俄國結盟，除了在聯合國上針對北韓，提議以聯合國名義終止北韓飛彈計畫外，也劍指美國、韓國，要求兩國停止軍演，俄國認為，美韓軍演的規模、頻率必須減少，地區互信才會得以重建。

事實上也確實如此，北韓駐聯合國大使在上週向聯合國安理會提案，要求檢討東北亞軍演的狀況，預計這週會進行討論。

而正當安理會的15個國家焦頭爛額的在紐約召開緊急會議時，金正恩卻顯得氣定神閒，根據《朝鮮中央通訊社》(KCNA)的報導，飛彈試射是北韓展現國力的表現，且金正恩對飛彈的表現十分滿意，並指示未來應該向太平洋發射更多的飛彈。