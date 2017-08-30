世大運》世大運閉幕 今下午3時至晚12時封閉交管

（台灣英文新聞／體育組綜合報導）世界大學運動會今天晚間將舉行閉幕式，台北市警察局從下午3點起將實施交通管制，民眾若行經小巨蛋周邊區域最好提前改道。

據了解，直到昨晚，台北市警察局掌握，仍有7個團體，可能會在閉幕式到場陳情抗議，警方已和這些團體溝通協調，到閉幕式會場後只能在北市警方安排的兩處意見表達區，若有越界並出現違法脫序行為，警方將立即展開強力壓制行動。

從今天下午3點開始，閉幕式周遭將進行封閉路段與交通管制；封閉路段為北寧路全線封閉；敦化北路（南京東路-八德路）北向慢車道封閉。封閉路段區域除世大運專用車輛外，其他車輛禁止進入通行。

至於管制路段則是敦化南路（八德路-市民大道）北向慢車道及內一快車道；南京東路（敦化北路-北寧路）東向全部車道；八德路（敦化北路-北寧路）雙向全部車道。管制路段除世大運專用車輛及公車外，其他車輛禁止通行。

至於維安部分，警方將以大型護欄、鐵馬護欄與改道牌，區隔成3層管制區域，與開幕式相較，周邊人行道將增設7個管制點擴大建立緩衝區，負責提前驗票、認證及辨識可疑分子。

由於開幕式出現陳抗民眾攜帶高音汽笛、煙霧罐等物品，因此這7個管制點就會在緩衝區外提前檢查，包括攜帶煙霧罐、汽笛、哨子、帶有政治、種族歧視、宗教等宣傳物品等世大運公告的開閉幕違禁物品，以及沒有入場證的民眾，都不能越過管制點進入管制區內。

閉幕式將針對選手上下車點周邊及進入台北田徑沿線，以大型護欄、鐵馬護欄、改道牌與優勢警力，隔開民眾建立選手入場的安全走廊；另派遣特勤警力在選手及貴賓活動區域加強巡守；警力較開幕式增加到6千名警力到場維安。

公車部分，將不停靠「台視」、「敦化八德路口」、「市立體育場」等3站；停車場部分，小巨蛋、田徑場、松山運動中心、台北體育館、北寧路等5處停車場禁止進出；YouBike部分，社教館站、台北田徑場站，中午12起至晚上12時暫停營運。



綜合規劃科也建議民眾搭乘捷運前往參加閉幕典禮，若座位是E01至E07，可從台北小巨蛋站3號出口出入，其餘座位則由2號出口出入。