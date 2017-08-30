世大運》世大運閉幕 志工與外籍選手離情依依

世大運期間，許多人投入志工，熱情介紹心目中的台灣，讓世大運更多采多姿。志工林品君說，與選手培養出深厚友情，閉幕前，離情依依，除贏得友誼，更是人生難以忘懷的記憶。

林品君是莫斯科台灣學生會會長，這次擔任俄羅斯代表團隨團志工，主要服務對象是團長、行政人員、各隊選手、隊職員等。

就讀莫斯科柴可夫斯基音樂學院的林品君，10歲負笈俄羅斯深造鋼琴琴藝，是在新北市長大的「台灣之光」。她受媽媽呂玫瑩的鼓勵，賽事期間返台，以熱忱與流利外語的專長，擔任志工。

林品君接受中央社訪問時表示，志工事情繁雜，接機、選手認證、入住選手村、出席比賽及練習的交通接送、前導車聯繫，都需處理。

她說，這段期間，也協助處理隊員遺失認證卡、遺失手機、找不到場館和同伴、到銀行兌換。尤其，團員就醫時，用藥需非常謹慎，更是戰戰兢兢翻譯。

由於很少人會講俄語，特別是精通俄語與中文，林品君每天大約要回答20至30次詢問，「妳是俄文系的嗎？」

除服務俄羅斯代表團，前蘇聯國家的代表團，大多會說俄語，但有些人英語不好，常透過大會聯繫林品君協助處理。與俄國人交談時，旁邊的台灣人也很好奇，專注聆聽。

林品君說，父母不是俄國人，但在俄國學音樂11年，所以，講俄語沒問題；但也沒忘記中文，因此，不會有奇怪的口音。幾乎，每天都要回答和解釋這些類似的問題，她說「這讓我覺得很有趣。」

與哥哥林冠廷在俄國求學期間，常獲得認識或是陌生的俄國人協助，林品君說，師長的教導與照顧，讓他們深受感動。因此，歡迎俄羅斯代表團到台灣，她並擔任志工來回饋。

林品君表示，將團員當成家人般照顧與幫忙，特別全程參與女籃隊員的比賽及練習，早就培養如姊妹般的情感。

身高165公分的林品君，與女籃隊身材最高大的200 公分隊員站在一起，有如小鳥依人。女籃隊非常貼心，一致同意將身材第二嬌小的隊員隊服，贈送給林品君。

世大運女排金牌戰，上屆金牌俄羅斯再展身材優勢與出色球技，擊退韌性十足的日本，順利衛冕。林品君也高興的與隊長娜塔莉亞．馬利赫（MALYKH Natalia）及女排隊員合影。

林品君的母親呂玫瑩說，常鼓勵孩子們多做公益、服務社會，俄羅斯代表團是陣容最龐大的外國隊伍，包括選手與職員，超過500人，讓精通俄語與中文的林品君非常忙碌，也讓隊員幾乎都認識與讚賞其俐落的處事態度及隨和的個性。

呂玫瑩表示，俄羅斯除是古典音樂殿堂，也極力培育體育人才，常舉辦大型國際賽事。2017台北世大運不僅提升台灣知名度，相信擔任志工的學生也贏得許多珍貴的國際友誼。