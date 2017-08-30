為閃避野兔 台人在美車禍釀1死4傷

（台灣英文新聞／郭紫寧綜合外電報導）美國媒體引述新墨西哥州警方報導，本周一(28日)凌晨，一輛載有5名台灣人的廂型車在羅茲堡附近，為閃避野兔失控翻覆，造成1死4傷。

當地KTSM電視台報導指出，這五人搭乘一輛道奇（Dodge）廂型車，行駛到亞利桑那州通往新墨西哥州的高速公路附近時出事，原因是駕車的25歲男子Yen-Ting Wu為閃避野兔轉向，結果車子翻覆衝到道路分隔島，時間是28日凌晨0時55分左右。

Yen-Ting Wu和46歲的乘客Yen-Pai Chu傷勢沒有生命危險，他們被送到新墨西哥州岱明市（Deming ）的醫院Mimbres Medical Center治療。

26歲男子Chia-Han Chu因為沒繫安全帶，被拋出車外，當場死亡。另兩位乘客是33歲的Hung-Lung Lin和28歲的Kaiman Liu，均身受重傷。Hung-Lung Lin也因沒繫安全帶被拋出車外，由直升機送往土桑市 （Tucson）的Banner Medical Center治療，劉凱曼則是送到當地大學醫學中心University Medical Center。



新墨西哥州警方已通知台灣代表處，協助轉告死傷者在台灣的家人。

蘋果日報引述駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長夏季昌表示，發生這樣的事情，所有人都覺得很遺憾。據他了解，這5名台商是利用到亞利桑納州出差的空檔，順便到周邊去旅遊，沒想到卻發生這樣的憾事。發生事情的民眾都在同一家公司工作，「他們在德州艾爾帕索 （El Paso）也有據點，我們也加緊跟他們聯絡，希望趕緊提供幫助」。