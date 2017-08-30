孩子不是洋娃娃！為人父母該具備的8大條件

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）許多喜歡按照計畫走的人，心中會有個理想藍圖，好比說幾歲出國念書？幾歲結婚？幾歲生孩子？念書地點、系所或結婚對象選錯了還能重新再來，但有了孩子卻是一條不能反悔的路，更不可以中途放棄落跑，因此在懷孕以前要謹慎思考清楚，以及評估雙方是否具備為人父母的條件。以下為外國媒體整理的8大條件，快來看看你具備了幾項呢？

１.別以為體罰、謾罵就可以喝止寶寶撒野

寶寶是一個複雜的機制，隨時隨地都可能啟動哭鬧程式，且不是一個按鍵就可停止一切，為人父母的要多學習和多做功課，以應付種種狀況。

2. 做好經濟評估

寶寶誕生後，大大小小的開銷可能超越薪水收入，為了讓寶寶有更好的照顧（飲食或醫療資源等），適度的節約和經濟規畫是相當必要的

3. 要做好心理建設和認清現實

在懷孕的過程和養育一個新生命時，會有許多意想不到的樂趣和滿足，但隨之而來也會有憂慮和煩惱，因此請做好心理準備，以應付各種大小事物。另外，隨著寶寶日益長大，活動力和探索慾望就越強，襁褓中的小天使會搖身一變成為瘋狂的綠巨人浩克。

4. 別因為旁人的催促或周圍人紛紛生子而昏頭。

別因為看到朋友都有寶寶了，或親朋好友的催促下而隨波逐流。當夫妻雙方皆感受到時機成熟了，才是最佳生孩子時機。

5. 審慎評估自己的能力。

你以為將寶寶每天打扮美美，然後拍照PO網，這就是爸媽唯一的工作嗎？別只看到美好的一面。現實是為了兼顧寶寶和家務，你天天可能得蓬頭垢面、沒時間上網血拼，更別說出門溜搭了。

6.寶寶不是你幻想中的洋娃娃。

無可厚非，每位父母對於寶寶都有一些期望和幻想，但幻想光幻想，寶寶的長相、個性或才華等不可能完全如你們所願，因此無論是怎樣的寶寶，你們都得愛他。

7.擁有寶寶並不會解決夫妻間的問題。

短時間內，寶寶可能會轉移注意力，讓雙方暫時忘記兩人間的種種衝突與問題，但別忘了，寶寶出生後會有太多的變數，雙方的生活、事業等都可能受到相當大的影響，反而更容易引發許多衝突點。寶寶生來不是當我們的和事佬，但應盡可能給他一個幸福融洽的家庭。

8.擁有寶寶是雙方的決定，不能單方面一廂情願。

夫妻間良好的相處之道是誠實和相互尊重，不能單憑自己的臆測去決定對方想不想要有孩子。生孩子是兩個人的事，為了避免日後的衝突和誤會，還是找個機會坐下來好好了解對方的想法。