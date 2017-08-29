研究：寂寞的人購買臉部圖像logo產品比例高

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）研究發現，寂寞的人購買商標及外包裝有臉的產品比例高，奧勒岡大學行銷學教授Bettina Cornwell指出：「這些臉部圖像可以彌補消費者社交關係的空白。」 她接著說：「當在包裝上看到有臉部圖像時，人們對商品的好感度就會上升。」

刊登於《歐洲社會心理學雜誌》的研究發現，購買包裝上看到有臉部圖像的舉動源於人們對社交關係的基本需求，以及建立和維持關係的渴望。當人們缺乏社交生活時，往往會透過其他方式彌補空白，包括他們的消費模式。

研究人員指出，過去的研究就曾發現，消費者行為與人們對於社交關係的需求有一定的關連，然而很少有人了解商品視覺在社交關係和品牌喜好中扮演著重要的角色。「我們這次研究的重點就是以過去研究為出發點，並試著證明人們看到包裝上有臉部圖像的商品時，對商品的好感度會大大提升，尤其是那些沒有社交生活並較常感到寂寞的消費者。」而產品上的圖像甚至不需要帶著友善的微笑，就能引起消費者的青睞。

寂寞感可以增強人們對於事物更一廂情願的傾向，最為明顯的是對於擬人化的面孔，研究更發現，越寂寞的人越容易從無序中「看見」秩序，從毫無規律可言圖像找出一張人臉。

人際關係的缺乏會驅使消費者積極的尋找其他互動以及連結的對象，也就是說，寂寞的人對於帶有面孔的產品敏銳度會較一般消費者還高，因為他們內心對於社交的需求相對較高。

在其中一項研究中，研究人員做了18張非臉部圖像和清晰臉孔圖像的商標，還設計幾個含有虛構的品牌名稱和廣告標語的模擬廣告，並逐一詢問受測者對於這幾個品牌的感想。

調查結果顯示，當受訪者在商品上看到臉部時，對品牌喜好有顯著影響。同時，高度寂寞的受測者對帶有面孔的品牌商標好感較高，甚至有想像非面孔圖像為人類臉部圖像的傾向。

研究人員接著以不同酒瓶的實驗更加深入了解調查結果，將45種不同的酒標依據可以偵測到的臉部清晰程度，按1到7評分。

研究人員考量品牌的知名度及受測者個人葡萄酒偏好等，結果顯示：消費者傾向於購買包裝使用臉部面孔的品牌。

領導該研究的作者康威爾表示，慈善機構和非營利組織可以善用這些調查結果，為社區服務達到更好的效果。如果他們選擇使用劇有臉部圖像的logo，將更加的平易近人，也更容易和需要幫助的人產生連結、分享他們的使命。