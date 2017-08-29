警政署：嚴密的維安措施 確保選手村及各個場館賽事安全

(台灣英文新聞 / 生活組報導)「2017臺北世界大學運動會」精彩的賽事， 已經進入最數倒數2天，來自全球各地131個代表隊， 1萬多名選手在世大運主辦城市及相關警察、 工作人員的24小時的付出及努力下，各國選手在賽場上競技奪牌， 展現佳績。世大運籌辦之初，內政部警政署為確保賽事安全， 期前與各國駐臺使館密切聯繫， 並與相關國家交換反恐情資及維安應變整備作為。

警政署表示，在世大運賽事籌辦及舉行期間， 對於相關國家隨隊來臺的維安人員均熱誠接待及協助說明我國總體維 安概況及相關維安作為， 並陪同前往世大運主營運中心及中央安全指揮中心實際瞭解維安運作 狀況，該等國家維安人員對於我國指揮中心能運用最新科技設備， 即時掌握各賽事場館動態，應處各項突發狀況，確保賽事期間選手、 裁判及貴賓安全與賽事順利進行，均留下深刻印象。

荷蘭籍柔道選手於8月22日晚間欲搭機離華前與團員走失，經新北市政府警察局外事巡官張佩愉發現荷蘭籍選手找不到團員，因考量該時段無專車可搭，遂立即以警車獲送至機場，協助順利搭機離華。(照片由警政署提供)

警政署說，世大運各賽事場館及選手村自世大運開幕迄今，警方已投入近72, 157名警力，並採取嚴密的維安措施， 以確保選手村及各個賽事場館全天候的安全。 在高科技偵檢器材的運用及警察人員縝密細心的檢查下， 各場館安檢人員均能在進場前及時檢測發現查扣公告的違禁物品， 如打火機、尖銳刀器、斧頭、伸縮警棍…等計10,984件。 此外，為確保選手專車的安全及行進沿線交通順暢， 警政署總計動員警力9,639人、2, 274車次執行團賽專車前導車任務及周邊交通疏導工作， 讓選手安全、準時、心無旁鶩的參加比賽。

警政署進一步的說，各警察機關在賽事期間均加強轄區各項勤務作為， 以確保選手在場館及外出活動之安全， 迄今均未發生選手遭受危害情事。另外， 在賽事期間發生多起外國選手、 隨隊人員或教練團在場館或外出期間，不慎遺失行動電話、證件、 護照、個人物品或迷路， 都在各相關所轄警察單位員警熱心及積極協助下迅速尋獲， 物歸原主，獲得各國選手讚許我國警察的工作效率與服務熱忱。

鑒於世大運賽事已近入尾聲，警政署表示， 中央將持續盡最大能力奧援臺北市政府及相關賽事縣市政府的各項警 衛維安需求，並以最應高規格執行世大運的維安工作， 確保世大運賽事順利，圓滿落幕。

美國女排選手肯定新竹市警察局於世大運賽事期間執行警車前導及隨護專車員警維安工作辛勞，特於8月27日賽事結束後與新竹市警察局執勤員警合影留念。(照片由警政署提供)