期交所等7家金融周邊機構連續3年攜手送愛嘉惠全臺22個縣市

臺灣期貨交易所今日(8/29)舉辦2017年度「金融有愛－食(實)物銀行」聯合捐贈儀式，由金管會副主委黃天牧、證期局副局長張振山及期貨公會理事長糜以雍親臨見證。捐贈單位由期交所董事長劉連煜、證交所總經理李啓賢、集保結算所總經理孟慶蒞、合庫金控董事長廖燦昌、華南金控董事長吳當傑、臺灣中小企銀董事長朱潤逢及聯徵中心董事長郭建中等代表出席，並由各縣市政府社會局處首長代表受贈。

期交所自2015年起響應金管會之號召，邀集周邊金融機構參與「金融有愛－食(實)物銀行」聯合捐贈活動，共同幫助偏鄉地區經濟貧困、遭逢急難之弱勢家庭渡過生活困境。2年來累計捐贈物資金額超過新臺幣5千5百萬元，幫助5萬多個家庭、22萬多人次。受助家庭多數是不符合政府的福利照顧身分，但實質上卻是生活困難極需要幫助的邊緣戶。透過食(實)物銀行物資捐助及各縣市政府社會局處社(志)工之探訪，結合了公部門與私部門的力量，協助他們渡過難關。

金管會黃副主委表示，臺灣中低收入及低收入戶約有42萬戶，占全臺人口戶數(860萬戶)之5%，在富裕的寶島臺灣，仍有許多弱勢族群亟需大眾伸出援手。期交所與金融周邊機構共同辦理「金融有愛－食(實)物銀行」，用愛心打造溫暖、零飢餓之網絡，格外具有意義，這是一個愛心平台，更是一個社會資本平台，透過信任合作關係，創造公共利益，讓社會不同的群體更凝聚在一起。我們不僅需要經濟資本，更需要社會資本，讓台灣的社會更美好，金管會對這項善舉深表支持與肯定。

期交所劉董事長表示，3年來在各縣市政府社會局處的協助經驗下，讓我們特別注意到弱勢幼童與獨居老人的照顧。因此，今年度的食(實)物銀行特別以嬰幼兒及老年人為優先照顧對象，提供地方政府較難募集到的嬰幼兒及老年人所需要的奶粉、尿布及營養品等高單價物資，並將這些物資的比重調高至63％，期望能夠讓長者們得到照顧與關懷；讓弱勢家庭的孩子們，能夠平安健康的長大，並透過「金融有愛－食(實)物銀行」，將愛心資源與需要幫助的弱勢家庭聯繫在一起，建構更緊密的社會關懷網絡。

其他捐贈單位亦認同「金融有愛－食(實)物銀行」開辦理念，而持續投入本次捐助行列。證交所表示，以實際行動幫助弱勢家庭，解決生活上的難題，是最具體有效的解決方式，希望此項活動能持續推動，有效解決弱勢家庭的困難。