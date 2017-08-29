除了北韓試射飛彈 你還應該知道的10件國際大事

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）這兩天除了北韓再度試射飛彈，國際上還有哪些值得關注的重大事件？記者根據Business Insider Australia 的報導，為讀者們整理了最近一定要知道的10件國際大事。詳細內容如下：

一、北韓在8月29日周二早上，發射了飛越日本的彈道飛彈，日本政府隨即提醒北部民眾採取必要的防護措施。南韓也下令4架F-15K戰鬥機模擬投擲8枚炸彈，展示武力。有觀察家認為，北韓這次試射，是為攻擊關島作暖身。

(圖說：北韓29日發射飛彈後，日本政府隨即透過警報器，提醒北部民眾，採取必要的防護措施。美聯社）

二、儘管投資人並未出現恐慌性賣壓，亞洲股市在北韓周二飛彈試射後，仍然收黑。

三、南韓最新情資顯示，北韓第一夫人李雪主，在今年年初，又為最高領導人金正恩，生下第3個小孩，但由於金正恩的小孩向來都保持神秘，目前並不清楚，這個小孩是男孩還是女孩。

四、哈維颶風帶來的洪水災情持續擴大，至少已有9人死亡，成千上萬民眾無家可歸。但哈維的影響尚未結束，未來幾天哈維的颶風眼侵襲相鄰的路易斯安納州時，恐怕又將為休士頓帶來兩呎高的雨量。

五、英國政府為了加強推動企業責任法，將要求上市公司公開並說明高階主管與員工的薪資比率。

六、一群伊斯蘭國聖戰士在敘利亞軍隊護送下，8月28日陸續撤離了黎巴嫩和敘利亞邊界。對黎巴嫩和真主黨來說，是一大勝利。這是伊斯蘭國首度公開同意撤出他們在敘利亞境內佔據的領土。

七、中國和印度在喜馬拉雅山區洞朗一帶緊張對峙兩個多月之後，終於協議撤軍。根據雙方的協議，中國將暫停在當地的建築工事，但仍會派員巡邏。

八、中國國務院國資委28日批准中國國電集團（中國國電）與神華集團，合併重組為國家能源投資集團。據悉，雙方總資產近2兆元人民幣，合併後或將成為年利潤近5百億人民幣的中國能源新巨頭。

九、美國新墨西哥州當地時間28日傳出槍擊案，一名槍手在圖書館開槍，至少導致2死4傷。當局已經逮捕一名嫌犯。

（圖說：新墨西哥州圖書館槍擊案一名女性傷者，被送上救護車。美聯社）

十、泰國前總理盈拉，上週趁法院針對稻米補貼案判決之前，潛逃國外後，軍政府迄今沒有取消她護照的效力。據悉盈拉有兩本泰國護照，包括一本平民護照，一本外交護照，可能還有第三本外國護照。