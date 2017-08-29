旗艦新機Samsung Galaxy Note8 中華電信9/1開放預購

星粉們最期待的超熱門新機Samsung Galaxy Note8重磅登場！Samsung Galaxy Note8將於9月15日於全台中華電信和神腦門市開賣，申辦「大4G」購機方案，搭配月付1,399元(含)以上資費，30個月租期，手機只要15,990元，合約期間再享無限上網流量，還可獨家獲得最受星粉好評的原廠折疊式無線閃充充電座(定價2590元)、奇機重現手機保障服務前6個月免費(288元/月)，以及刷卡分期12期零利率等好禮。

此外，加上老客戶購機最高再折1,000元，或行動VIP購機最高折5,000元，以及價值4,800元的無線藍牙喇叭預購好禮，最高可享破萬元優惠！Samsung Galaxy Note8搭載中華電信提供國內唯一4CA (4頻聚合)服務，想要擁有超夯最新技術的旗艦新機，只有中華電信超給力！

為讓星粉們第一時間入手Samsung Galaxy Note8，中華電信於2017年9月1日起至2017年9月7日期間，也開放最強4CA新機Samsung Galaxy Note8 64G正式限量預購，並提供星紫灰與星燦金兩種選擇。客戶只要至門市完成預約付訂一千元，除可提前至2017年9月12日起陸續領機，搶先獨享Samsung Galaxy Note8最強旗艦新機，還可再獲得3C迷一致好評的專屬好禮Harman/Kardon Onyx Mini無線藍牙喇叭(市價$4,800)。數量有限，要搶要快。唯一4CA超強旗艦新機，就在中華電信。