富邦證券輔導 廣錠科技於29日舉辦上櫃前業績發表會

由富邦證券輔導的廣錠科技股份有限公司（股票代碼：6441；以下簡稱：廣錠公司）於今（29）日舉行上櫃前業績發表會，實際掛牌上櫃日程以公開資訊觀測站公告訊息為主。廣錠公司主要從事博弈機台設計開發、組裝銷售、相關博弈產品零組件研發、生產及銷售之業務，所產銷之博奕機台、主機及板卡主要為ODM客製化產品，客戶主要位於美洲、歐洲、大洋洲、亞洲及台灣等地區，憑藉其豐富的工業電腦經驗及具備機構設計，為國內少數擁有整機出貨能力之領導廠商，產品主要為真人直播賭檯遊戲桌、電子賭桌及吃角子老虎機等。

廣錠公司董事長廖良彬表示，由於廣錠公司在工業電腦領域與博弈主機具備豐富經驗，擁有紮實的硬體與韌體和機構設計技術，尤其擁有精良的博弈機台整合能力，具有整機出貨國際大廠之經驗，並已獲得客戶肯定，並建立自有打樣中心，不但可掌控品質，更可確切掌握產品的交期，是業務能積極接單的最大後盾，因此廣受國際博弈系統整合製造商青睞。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，廣錠公司受惠博弈產業已有逐漸成為全球各國普遍發展的趨勢，博弈產業的發展為地方帶動經濟成長與稅收貢獻，並帶動週邊產業（觀光旅遊、交通運輸、航空建築業等等）的經濟效益促進地方繁榮，使得各國政府紛紛開放對博弈產業的限制成為娛樂事業的一環，廣錠公司憑藉擁有之豐富工業電腦經驗及多年耕耘於博弈主機開發經驗之研發團隊，能創造具有市場性，前瞻性及未來性之新產品，取得國際博弈系統整合製造商信任並建立良好及穩定之合作關係，未來有機會隨著各國對博弈的開放再進一步提升市占率。