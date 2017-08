「實作」、「創意」、「整合」及「自學」 校校有創客

2017新北創客季系列活動於今(29)日開跑,為期3週「新北創客主題展」於市府1 樓中央大廳進行,屈尺國小師生-小漾火車站,清水及安康高中師生-大型小漾扭蛋機、創客態度牆等,展現創客態度、發展歷程及相關成果等,活動假日期間更安排手做體驗,讓市民可以一起瘋玩創客。

創客季開跑儀式將播放五寮國小師生共同製作之創客影片,並由朱立倫市長、教育局林奕華局長、勞工局謝政達局長,共同於身高280公分的小漾扭蛋機轉出9、10、11及12月活動球後揭開主題展序幕,現場則安排開學日各式創客小漾體驗模組,如北新國小利用光柵動畫原理,製作小漾轉轉樂;瑞芳國中利用重心及支點的轉移之科學原理製作小漾自走玩具;新北高工利用銀筆取代一般導線畫出小漾;中正國中利用木材設計組裝成小漾車;此外,現場另有勞工局自造嘉年華活動主視覺剪紙體驗。

朱立倫市長表示,從城市角度看創客運動,對應創客三層次,「Zero to Maker」,透過教育紮根鼓勵學生成為創客,同時期許教育局以「校校有創客做為具體實踐」;第二層次「Maker to Maker」,透過社群機制,讓創客同好可以技術交流,產生創意火花,如勞工局辦的自造嘉年華、教育局的創客教室;第三層次「Maker to Market」,創客的研發與創新精神可以透過投資與產業媒合產生新創事業,如經發局運用捷運公益空間打造的新北創力坊就是最好的範例,新北的創客,是局處整合,更是從教育到產業的具體實踐!

新北市率全國之先推動創客教育,以「實作」、「創意」、「整合」及「自學」做為創客教育理念,今(106)年首度將「新北創客月」擴大成「新北創客季」,連結市府各局處資源,讓創客推動廣度與深度提升,9至12月間陸續辦理創客季相關活動,如9月透過「創客百場研習」、「創客偏鄉體驗」,鼓勵尚未推動創客學校體驗及申辦;10月結合本府勞工局Mini-Maker faire及兩岸創客論壇,進行產業與學界對話;11月透過「師生創客松」及「決戰伸展臺」競賽,進行學生創客展能;12月則辦理創客聯展暨教案成果發表,逐步擴增推動創客學校數,期藉系列活動提供創客資訊、活動及交流平臺,讓本市師生及市民大眾都能享受動手做、趣味學的創客體驗,將創客能量從校園擴散各角落,深植新北每一市民,達到「自造在新北」「新北在自造」城市風貌。