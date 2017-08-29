2017金點設計獎、概念獎深圳、北京、上海完成複審

2017年金點設計獎及金點概念設計獎已於深圳、北京、上海完成複審，共有近千件通過初審的中國大陸設計作品，共同角逐「年度最佳設計獎」入圍資格。評審團認為今年整體表現不錯，給予作品高度肯定。緊接著分別在8月30日、9月6日舉辦金點概念設計獎及金點設計獎台北場複審後，主辦單位將公布標章得主。

今年金點設計獎大陸三地複審於8月21至25日舉辦，主辦單位台灣創意設計中心已經連續四年與深圳市工業設計行業協會、北京工業設計促進會，及上海創意產業中心合作。今年複審評審團集結台灣與中國大陸設計專業人士，陣容堅強，其中包括台灣創意設計中心執行長宋同正、好樣本事股份有限公司社長汪麗琴、器研所股份有限公司研發總監孫崇實、清華大學美術學院工業設計系教授蔡軍、中央美術學院教授許平、上海工業設計協會副會長范聖璽、中國家具設計工作委員會副秘書長侯正光、深圳市元本室內建築設計公司創始人喬輝等，共同選出晉級決審的優秀作品。

金點設計獎評審團表示，今年入圍的作品不論在功能創新、材質質感以及使用體驗，都表現相當不錯，且各地作品各有所長。例如：由於中國大陸華南的「創客」氛圍濃厚，深圳場的作品將智能的創意發揮得淋漓盡致；北京場由於地處華北地區，人文氣息濃厚，將工藝類的作品做到了行業領先；最出乎意料的是上海場的作品，水準之高幾乎可以匹敵國際，實力不容小覷，展現了上海作為國際大都市的前瞻性和創意度。

金點設計獎三地複審結束後，金點概念設計獎也緊鑼密鼓在8月26日上海成美術館舉辦複審。今年金點概念設計獎收到4,395件作品，版圖橫跨4大洲25國，報名相當踴躍。以往金點概念設計獎收到許多學生或新銳設計師的作品，今年則吸引不少知名大廠、國際級設計師報名參加，競爭激烈。

今年概念獎複審評審團涵蓋台灣與中國大陸設計權威，分別由台灣創意設計中心執行長宋同正、好樣本事股份有限公司社長汪麗琴、器研所股份有限公司研發總監孫崇實、中國美術學院設計藝術學院副院長畢學鋒、上海設計之都促進中心主任張展組成。對於今年入圍複審的作品，評審團一致表示，整體表現都非常不錯，雖為概念參賽作品，但已考慮到「可實現性」和「商業價值」，並開始從技術、材料、工藝等角度進行思考。台灣創意設計中心執行長宋同正表示，對於尚未上市量產的好創意，金點概念設計獎如同扮演一個媒合的角色，讓概念作品有機會找到對的廠商進行量產。