健康食品新制上路 精緻糖不得超過25克

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）為了增加其風味，養樂多、優酪乳等健康食品大都會額外再添加精緻糖，加上現代人飲食習慣相當「嗜甜」，愛喝含糖飲品和吃甜食，造成身體負擔和增加肥胖、慢性病等風險，為此，食藥署訂定健康食品含糖標準，每日建議攝取量不得超過25克精緻糖量，超過17克就得標註警語，以避免消費者攝取過多糖分而不自知。

健康食品係作為保健用之食品，非屬治療、矯正疾病之醫療效能，產品型態多樣大約有400多種，包括一般額外補充類型，例如：膠囊、錠狀、粉包等，及傳統食品類型，例如：奶粉、麥片、麵條、茶、優酪乳、發酵乳、飲料醋、雞精、蜆精等。衛福部為保障國人健康，於幾年前即著手輔導健康食品之配方設計，必須符合「少油、少鹽、少糖」原則。而今年新修正的「健康食品查驗登記審查原則」中，規定健康食品產品配方，讓業者有所依循。

根據世界衛生組織(WHO)建議，依每人每天熱量攝取2000大卡計算，精緻糖熱量不可超過每日總熱量攝取的10%為限(即200大卡)，換算糖量即不可超過50公克。因此，食藥署今年7月17日修正「健康食品查驗登記審查原則」，明訂健康食品中的精緻糖量，不得超過25公克，即每日糖量上限1/2；若是高於17公克、每日糖量上限1/3者應加註「本品依每日建議攝取量○○公克/毫升，所含外加精緻糖量達○○公克，請注意熱量攝取」警語；低於17克則不需加註警語。

目前核可產品約400項，均符合精緻糖限量規定。目前健康食品產品得宣稱之保健功效共13項，包括：「骨質保健」、「調節血脂」、「不易形成體脂肪」、「護肝」、「免疫調節」、「延緩衰老」、「胃腸功能改善」、「調節血糖」、「抗疲勞」、「輔助調節血壓」、「輔助調整過敏體質」、「牙齒保健」、「促進鐵吸收」。