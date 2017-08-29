年齡增長並不可怕 盤點人生各項能力巔峰年齡

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）大家都怕老去，由其是女性朋友，認為年輕就是本錢，年老色衰宛如失去了某些資本，但其實年齡的增長並非只有壞處，Business Insider製作了一張圖表，標出人生旅程上的各項巔峰，包括健康、事業成就、及收入的高峰，有趣的是，這個表格還包括最擅於記住名子、得到諾貝爾獎的年紀。

儘管許多人生的巔峰都是在年紀較小的時後發生，比如說像骨質密度達到巔峰，但其實，真正人生最重要的里程碑，像是得到幸福以及身體和心理健康巔峰，皆是在人生接近下半場才能夠達成的。

這份Business Insider製作的圖表中，某些資料來源並非來自正式研究，例如吸引力高峰的數據即為採用約會網站Okcupid的數據調查，其數據庫資料來源為網站使用者，並不是一般大眾，所以說，圖表的調查結果僅適用於娛樂目的。

1. 學習語言巔峰在7-8歲。

2. 大腦處理能力在18歲達到巔峰。

3. 記新名字的能力在22歲達到巔峰。

4. 女性在23歲時對男性最有吸引力。

5. 人生滿意度的第一次巔峰是23歲。

6. 肌肉力量在25歲達到巔峰。

7. 26歲是遇到結婚對象的年紀。

8. 菁英馬拉松跑者的平均年齡是28歲。

9. 骨密度的巔峰是30歲。

10. 西洋棋士在31歲達到技藝巔峰。

11. 記人臉的巔峰期是32歲。

12. 諾貝爾得主平均是在他們40歲時有讓他們得獎的大發現。

13. 女性薪水在39歲時最高，男性則在48歲。

14. 40到50多歲時最能判讀他人情緒。

15. 算術能力在50歲達到巔峰。

16. 人生滿意度在69歲時再度達到顛峰。

17. 在近70歲到70多歲時詞彙能力達到顛峰。

18. 男女都在70歲後最滿意他們的身體。

19. 心理幸福度在82歲時最高。

但大多數都是基於科學研究，如倫敦經濟學院2013年的一項著名的生活滿意度研究，以及麻省理工學院2015年以來對於認知功能和老齡化的研究。

當然，這些數字只是科學統計，並不代表每個人的實際狀況，你不需要被這些數據給限制住，不論是16歲或50歲，你都有成為國際象棋冠軍的機會，你也可以在70歲的時候參加多場馬拉鬆比賽，只要心態年輕，年齡只是個數字罷了。

一項新的研究顯示，對於新科技的接受度和年齡差距幾乎沒有太大的關係，然而，某些高峰時期，特別是在健康方面，卻時有著年齡限制。

面對飛逝的時間，再也不需要如此緊張，只要想著年齡的增長，將帶領你更加靠近人生重大的里程碑，就不會如此心煩意亂，只要好好的善待自己，身體會將你的好回饋予你。