川普撕毀巴黎協議　「百億種樹計畫」補破網

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）川普上任後首先兌現承諾，取消了《巴黎協議》(Paris Agreement)，一群人因此發起了〈川普森林〉(Trump Forest)的活動，期望能藉由種樹的方式，抵銷川普對環境帶來的傷害。

〈川普森林〉希望在2017年聖誕節以前，種下100億棵樹，藉此抵銷川普讓美國環境政策走回頭路後製造的二氧化碳。

計畫參與人，同時也是冰川學家的Daniel Price表示，川普自從上任後，就不斷攻擊那些意圖減緩全球暖化的計畫，這等於是向地球上生命的健康宣戰，因此他決定要用「樹木大軍」應戰，只要人們已夠快的速度種下足夠的樹，就可以更有效抵消川普無知帶來的傷害。

《巴黎協議》的要求有多嚴格？各國在協議中同意，要在2025年以前將碳排量降到2005年排放量的74%以下，而歐巴馬在任內推行得乾淨能源計畫，即使減少了美國對燃煤、燃氣火力發電廠的依賴讓能源產業的碳排下降，依舊只能減少大約6.5億公噸的二氧化碳排放，這甚至不到《巴黎協議》目標的一半。

如果川普廢除這個計畫，本來可以減少的6.5億公噸碳排量將得以「倖存」，這「100億棵樹」的標準，就是以歐巴馬的乾淨能源計畫為基準計算而來，倫敦帝國學院的環境政策學院副院長Jeremy Woods也對這個計算方式表達認同。

Woods說，樹木在成長過程中會大幅消耗大氣中的二氧化碳，因此為了減少碳排，樹木絕對是不可或缺的要素，因此如果在一個足球場大的的土地(大約是1公頃)上種樹，並給每棵樹10平方米的生長空間，〈川普森林〉大概需要在1000萬公頃的土地上種樹，這相當於美國肯塔基州的大小。

這些樹在8年的成長過程中，估計會至少從大氣中吸取3億公噸的二氧化碳，因此保守估計下來，抵銷6.5億公噸的碳排量並不是妄想。

現階段，計畫已經獲得了1242人響應，這些人總共捐出了3.9萬美元，這些錢足以認養34.2萬棵樹，如果想要支持這個計畫，可以直接捐錢給合作的機構〈伊甸森林計劃〉(Eden Refroestation Projects〉，只要1美元，就可以讓他們替你在馬達加斯加種下8棵紅樹林樹種，未來如果能爭取到取消信用卡刷卡費用，這1美元就可以再多種2棵樹。

當然，這個組織並沒有強迫你一定要捐錢給他們種樹，你也可以自己購買喜歡的樹苗自己種，再把發票寄給〈川普森林〉，他們會把個人種的樹，加進他們的統計裡面。