歷年來首次！ 北韓飛彈越過日本墜海

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）北韓在今(29)日早晨再度發射飛彈，不過與以往不同的是，這次飛彈並不是落在日本與朝鮮半島中間，而是越過日本本土落在北海道東側，迫使安理會必須召開緊急會議處理。

在此之前，北朝鮮發射的火箭分別曾在1998年和2009年越過日本領土，不過根據北韓的說法，那些飛行物體其實是衛星，而不是飛彈，且飛越日本純屬意外，這次狀況可不同，因為北韓發射的可是貨真價實的彈道飛彈。

根據韓國軍方釋出的消息，相比過去大多從元山附近的飛彈基地發射，這次的飛彈很罕見地從北韓首都平壤附近升空，往東北方飛行大約2,700公里後，在北海道東方1,180公里處斷裂成三節後墜海，總共爬升距離約為550公里，比前段時間北韓發射的飛彈高度都低，雖然現階段並無消息確認發射的是哪一型飛彈，分析師推測很有可能是北韓用來威脅關島的火星12導彈(Hwasong-12)。

再者，由於現階段美軍正與日本自衛隊在北海道進行大規模的軍事演習，北韓這次選擇讓飛彈越過北海道，似乎並非偶然，而是想給美日雙方一個警告。

飛彈今日凌晨6點升空飛向日本，一直到落海期間，日本自衛隊並沒有任何擊落飛彈的企圖，只是在北海道發佈了空襲警報，要民眾儘速到地下室避難，首相安倍晉三則在第一時間與美國總統川普通了電話，雙方針對提升對北韓制裁力度達成了共識。

南韓軍方第一時間就監測到北韓飛彈發射，今天並在總統文在寅的指示下，進行了臨時的軍機轟炸演習，以展現南韓軍勢，聯合國安理會則宣布將在今天召開緊急會議，討論該如何處理北韓再度「失控」的問題。

事實上，美日定期在8月舉行聯合軍演，每次北韓都會以強烈的手段予以回應，去(2016)年8月的美日軍演過後，北韓隨即進行了一次核子試爆進行抗議，不過即便如此，也很少朝鮮半島觀察家能預料到，北韓居然會挑在此時發射飛彈越過日本，這將導致已經緊繃的情勢進一步惡化。