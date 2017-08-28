宜蘭快閃祖父母節 祖孫共學快閃趣

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台灣傳統社會多是三代同堂，但因家庭結構的改變，小家庭順應時代潮流不斷興起，造成祖孫世代缺乏接觸的機會，宜蘭縣家庭教育中心為喚起民眾重視家庭世代關係及智慧傳承，特別於祖父母節在溪北、溪南各舉辦活動，展現無年齡距離的家庭共樂。

我國人口結構早已成為高齡少子女化社會，在此社會結構下「祖孫」世代間的互動應該是很親密的，然而工商社會及家庭結構改變，卻讓祖孫世代缺乏接觸的機會，形成隔閡與疏離，對於家庭倫理與品格教育之推動更造成阻礙。

依據內政部人口資料，至106年6月底宜蘭縣成為全國老化指數排名第八名的城市，宜蘭縣家庭教育中心為喚起民眾重視家庭世代關係及智慧傳承，並宣導每年8月第4個週日為「祖父母節」，特別邀請平均年紀61歲、曾經到日本演出的溫泉水美人團隊，27日早上在礁溪火車站前廣場以「舞」快閃表演，孫子輩也到場溫情支持跟獻花，展現祖孫相處之情。

此外，家庭教育中心在冬山鄉杏輝人才訓練會議休閒中心辦理祖孫共學知性之旅，以家庭中的營養劑、我家的情緒箱、愛在你我間等活動，使得與會的祖孫們透過學習共享，將彼此的「愛~黏作會」。家庭教育中心表示，期待透過世代間的家庭共樂活動，強化祖孫世代間的甜蜜互動，傳達敬老、親老及愛老的家庭倫理觀念。