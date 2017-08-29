減糖月餅低負擔 糖友也可滿足口腹之慾

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）再過一個多月就是華人傳統重大節日之一的中秋節了，各大飯店、糕餅店紛紛推出月餅銷售的早鳥活動，相信許多民眾已經開始物色和預定美味的月餅。但市售的月餅大多高油、高糖、高熱量，對於糖尿病患者來說易造成身體負擔，因此營養師特別設計了減糖月餅，讓糖友們攜手歡度中秋保健康。

中秋佳節即將來臨，闔家團聚品嚐月餅及賞月是國人不可或缺的傳統，惟市售月餅為了製造香酥的餅皮使用大量油脂，內餡也是高糖、高油，一顆廣式月餅熱量約達800大卡，屬於高油、高糖、高熱量的食品，為了讓糖友健康過中秋，三軍總醫院松山分院郭哲譯營養師特別為糖友設計，並示範製作「減糖月餅」。

郭哲譯營養師表示，「減糖月餅」以紅豆、抹茶粉為內餡，並以糯米加上水或牛奶，製作冰皮，油脂及糖分都比傳統月餅低，熱量一顆約80-100大卡，較一般市售月餅為低。另外為達到均衡飲食的目的，營養師也建議糖友可自行製作「罐沙拉」以增加豐富的維生素、礦物質及膳食纖維，促進腸胃蠕動及增加飽足感，以「惜口」-少糖、少油為原則，佐以高纖蔬果，期望糖友歡度中秋保健康，更透過實作學習健康飲食的觀念，進而落實於日常生活中。

對於「減糖月餅」DIY活動有興趣的民眾，歡迎於8月31日(星期四)下午2時至三軍總醫院松山分院5樓大禮堂(健康路131號5樓) 參與，現場準備由營養師設計的高纖健康食材，讓糖友們攜手歡度中秋保健康。