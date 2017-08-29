北韓發射彈道飛彈首次穿越日本上空

（中央社記者姜遠珍首爾29日專電）南韓合同參謀本部證實，北韓今天清晨從平壤市順安一帶發射一枚型號不明的彈道飛彈，穿越日本上空落在北太平洋海域。韓聯社報導，這是北韓彈道飛彈首次穿越日本上空。

南韓聯合新聞通訊社報導，合同參謀本部表示，飛彈約飛行2700公里，最高高度為550公里左右，韓美正在進行進一步分析。

南韓合同參謀本部透露，按照南韓軍方對飛彈的劃分標準，射程為1000至3000公里屬於中程彈道飛彈（MRBM），飛行距離為2700公里被視為中遠程彈道飛彈（IRBM）。

此前，北韓常以高角度發射IRBM以上級別的彈道飛彈。分析認為，從飛行距離和最高高度等數據來看，北韓此次很可能以30-45度的正常角度發射飛彈。

報導指出，有觀點認為，北韓首次以正常角度發射IRBM級別的彈道飛彈，旨在測試飛彈重返大氣層技術。

報導說，北韓所射彈道飛彈穿越日本上空尚屬首次，預計這次射彈行為將引起日本的強烈抗議。1998年，北韓曾以發射人造衛星的「長程火箭」穿越日本上空。1060829