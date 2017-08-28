新北敬軍愛師月 百家企業齊給力

為慶祝9月3日軍人節、9月28日教師節，感謝軍人及老師為國家犧牲奉獻、無私付出，新北市政府特別將9月份訂為「敬軍愛師月」，舉辦系列感恩活動。市長朱立倫在今（28）日辦理的「新北就是敬軍愛師－五夠帶勁」記者會中宣布，新北市已準備好五項別具意義的好禮要致贈給全國的軍人與老師，包括博物館、文化古蹟、名勝園區、運動中心的免費體驗活動以及許多知名企業商品的優惠折扣。這些禮物不僅是為新北市的軍人老師而準備，全國的軍人老師只要來到新北市皆可獲得禮遇，不僅可免費入館參觀，進行深度文化之旅，到運動中心參與健身運動，一起動健康，還有百家企業及商家熱情響應新北市大力提供的優惠折扣，全國軍人老師也都可以一併享有。

市長朱立倫表示，老師獻身教育，是影響人才培育、國家競爭的重要推手，軍人保家衛國，為維護人民生存、國家安全的重要關鍵，二者都是維繫整體社會安定繁榮的重要力量。新北市政府今年規劃敬軍愛師月活動，目的在對勞苦功高的軍人及老師表達誠摯的敬意與支持，希望藉由這個活動拋磚引玉，讓社會各界體認軍人與老師對國家的重要性。另外朱立倫市長也特別感謝許多企業商家共同支持這個有意義的活動，更期盼社會各界有更多人共襄盛舉，大家一起來敬軍愛師。

今年敬軍愛師月活動，新北市政府特別規劃致贈給全國軍人及老師五項好禮。由於新北市人文薈萃，博物館、文化古蹟及名勝園區林立且各具特色，因此歡迎全國軍人老師9月期間到新北市立場館及園區，例如十三行博物館、坪林茶葉博物館、鶯歌陶瓷博物館、黃金博物館、淡水古蹟博物館、林本源園邸等，皆可享有免費入館的優惠；目前新北市有11座運動中心，9月期間也開放免費提供健身房或游泳池體驗1次的優惠；此外，今年度新北市號召近百家企業或商家加入敬軍愛師行列，提供各項優惠折扣。遠東企業集團旗下三大事業體熱烈響應，包括新北市境內板橋大遠百與遠東百貨、新北市境內三家愛買超市(永和店、三重店與南雅店)及線上購物「friDay購物」網站，都提供許多不同的優惠活動，希望藉此帶動與表達對老師與軍人的敬意。福容飯店多家分店提供住宿、餐飲及泡湯優惠、林口三井OUTLET有多達36家專櫃參與、野柳地質公園提供門票免費及新北市多家觀光工廠及商家提供體驗活動、餐飲、伴手禮及各式商品優惠。今年9月期間，全國軍人及老師只要持軍人證或教師證等相關證件於至上述場館及商家，也都可享有這些優惠措施。

除了五大好禮，新北市政府針對全市軍人老師另外規劃一系列慶祝活動，如今年仍循往例發放壹仟元教師節禮券，從幼兒園到高中職的老師，都可領取；辦理未婚聯誼活動、拍攝敬軍愛師影片、舉行電影欣賞會、免費紓壓按摩等及多家企業提供各式優惠活動，如IKEA協助校園改造、京都念慈菴公司致贈全新北老師每人一包喉糖及其他企業提供的商品與活動折扣。此外，更鼓勵所有學校及單位辦理相關敬軍愛師的活動，讓所有為國家社會服務付出的軍人與老師，都能度過一個幸福快樂的敬軍愛師月，也讓更多人體認到軍人與老師對社會的貢獻與重要性。詳細全國敬軍愛師優惠活動資訊請至新北市府網站 (網址:http://www.ntpc.gov.tw/ch/index.jsp)；新北市敬師月活動訊息請至2017新北就是愛老師網站(網址:http://2017teacher.ntpc.edu.tw)查詢。