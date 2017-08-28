臺灣少年足球聯誼賽 四校爭冠獎落東港

由臺灣集中保管結算所主辦之「2017第3屆臺灣少年足球聯誼賽」，8月25日至26日在屏東縣立東港高中熱鬧登場，包括屏東縣教育處處長王慧蘭、體育發展中心李達平主任等多名貴賓出席，屏東縣副縣長吳麗雪也親赴會場觀戰，勉勵小球員為校爭光。另外證交所、期交所、寶成國際集團、集保結算所4個贊助單位共計近百位員工，分別從台北、台中趕赴屏東，為支持贊助的小球員加油打氣，盛況空前。歷經2天8場次的激烈鏖戰，成績揭曉，最終由東港高中國中部拿下冠軍，來義高中國中部獲得亞軍。

臺灣集中保管結算所積極推廣偏鄉體育活動，與臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所、寶成國際集團自2015年起開始分別贊助屏東縣東港高中國中部、來義高中國中部、瑪家國中及長治國中等4所國中少年足球隊，期望透過資源的挹注，讓偏鄉的孩子也有機會接受訓練，透過足球運動培養自信與紀律，學習與夥伴互助合作。

本屆聯誼賽主辦單位集保結算所孟慶蒞總經理表示，體育代表國力，我國足球運動的希望在青少年身上，佳績的背後，除了選手的努力外，也集結了教練團的辛勤與企業資源的挹注。感謝願意一起共襄盛舉的企業夥伴，透過企業的支持力量，偏鄉孩子的足球夢才能逐夢踏實；同時也感謝教練團無私的付出與奉獻，讓球員們能在場上盡情發光發熱。孟總經理也期勉小球員，在場上與隊員同心協力，在場外與他校夥伴互動交流，把握每一個學習、成長的機會，有朝一日，也將能成為臺灣之光。

證交所林長慶副總經理表示，每項運動佳績的背後，都是集結各單位資源的挹注、教練團的指導、選手的苦練與血汗付出所堆砌而成的。期交所周建隆副總經理則指出，感謝一起共襄盛舉的捐助夥伴們，因為有大家的支持，讓這項活動得以延續，結合大家的力量，共同協助偏鄉孩子完成足球築夢計畫。寶成集團裕元教育基金會李義男董事強調，未來仍將持續投注資源，照顧更多偏鄉地區的球類運動，共同培育我國體育人才。

在企業強力的後援下，東港、來義、瑪家及長治等校近年不管在地區賽或全國賽中，皆屢創佳績。其中，東港高中國中部更在105學年度中等學校5人制足球賽中一路過關斬將，不僅拿到男子組南區預賽分組冠軍，冠軍戰更創下6連勝佳績，拿下創隊以來首座全國冠軍獎盃。

經過2天精彩的賽事，第3屆臺灣少年足球聯誼賽，最後由東港高中國中部拿下冠軍，來義高中國中部獲得亞軍。明年的賽事將由臺灣證券交易所主辦，小球員們相約明年再來一較腳下功夫！