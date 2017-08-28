如何在飛機上一覺好眠呢？10個小撇步一次告訴你

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）擁擠的座位、乾燥的空氣、耳鳴等這些情況都是飛行旅程中會碰到的不適狀況，這些狀況影響下，你還能安穩入睡呢？還是跟大部份的人一樣輾轉難眠？尤其是飛歐洲或美洲等長途旅程更是痛苦煎熬，到底該如何度過漫長的飛行旅程呢？ 以下提供10個小撇步，讓大家在飛機上補個好眠，好應付抵達目的地後的緊湊行程！

建議選與平常睡覺時間差不多的班機（一般來說，晚上11點到早上6點為最優時間）。 如果希望班機不要過於擁擠，想自由選位的話，選個較冷門時間搭機，例如周二和周三。周五或是連續假日的前一天往往是最熱門和擁擠的時間。 盡量選靠窗位子，一來可以避免被進進出出如廁的鄰座乘客打擾，一方面靠牆睡也睡的較安穩；但切記別成為不停進進出出打擾鄰座的討厭乘客。 避免隔間座（隔間座就是坐在飛機分隔牆的第一排座位），因為大多是保留給家庭或是有攜帶嬰兒的旅客。也不建議選靠近廁所的位置，可能一路上都會聽到開關門和沖水的聲音，難以入眠。 坐定位置後，將椅背盡量躺平到最舒適的角度，若是背和腿部呈現垂直角度，長時間下來易導致腰痛。而趴在餐桌上或前面椅背上睡，則會增加脖子和脊髓的壓力。 穿著寬鬆、材質舒適的衣褲，過緊的衣褲可能會限制活動，造成不適感。若是飛機上沒有提供毯子，記得自備外套和厚襪子，過冷的環境也會難以入睡。 睡覺時記得繫上安全帶，以防氣流不穩時，被空服員叫醒繫安全帶。 帶個耳塞和眼罩，以免被燈光和吵雜的環境影響睡眠；帶個頸枕也能讓頭頸放鬆、幫助睡眠。 筆電、手機或電視等３Ｃ產品發出藍光波長，會抑制褪黑激素，進而影響睡眠，因此避免在睡覺前使用這些產品。 飲食方面，盡量選擇清淡、易消化的食物，避免飲用酒精和咖啡等刺激物。