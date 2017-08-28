睽違十年 國光劇團&國家交響樂團再現《快雪時晴》

喜歡京劇與交響樂的民眾有福了！睽違十年，應國家兩廳院歡慶三十週年之邀，國光劇團與國家交響樂團（NSO）聯合製作演出的新編大戲《快雪時晴》，10月27至29日在國家戲劇院演出四場；鍾耀光作曲、李超編腔、簡文彬指揮，國光當家老生唐文華、京劇天后魏海敏、聲樂家巫白玉璽、音樂劇演員張芳瑜領銜主演。

劇本書加上《快雪時晴帖》展覽 一戲三享受

《快雪時晴》2007年11月在國家劇院演出四場，開演一個月前即售票一空，此後因為國光與NSO兩團檔期協調不易，睽違十年才終於再次問世。此次適逢編劇施如芳出版《快雪時晴》劇本新書（天下出版），國光藝術總監王安祈特別盛讚為「文壇盛事」，觀眾可以先買劇本先讀為快！本項演出也與故宮合作，故宮於10月4日推出「國寶的形成--書畫菁華特展」特展，可以一睹《快雪時晴帖》風采！

從故宮鎮館之寶《快雪時晴帖》出發 京劇與交響樂的聯奏樂章

這齣戲從台北故宮十大鎮館寶物之一的王羲之《快雪時晴帖》出發，隱喻動盪塵世如何安身立命的永恆命題，收到《快雪時晴帖》的王羲之摯友張容開展一段追尋摯友手札的旅途，穿越東晉、唐、南宋、清朝直到台灣當代，在原鄉與他鄉之間上下追索「何處是故鄉」，這段探索安身立命的歷程，既是跨越時空的千載寄語，也是京劇與交響樂共譜的聯奏樂章。故事另有兩條支線：其一是一位母親生養了一對兒子，卻分別投入兩國陣營，成為野心家逐鹿爭霸的馬前卒，手足相殘傷透了母親的心。另一則是當代台灣人參與國共內戰而至家庭離散的生命經驗，種種故事終於啟發張容領悟了王羲之與後代兒孫在江南「新故鄉」重新安身立命的抉擇。

復排導演戴君芳、王冠強 結合影像設計團隊 彰顯京劇創新美學

《快雪時晴》創排導演李小平，時隔十年，復排導演由今年五月加盟國光的戴君芳與資深導演王冠強合作，保留原創劇本與音樂編曲，但全面更新了舞台設計、結合影像設計、水墨、膠彩、聲音、影像等等當代新媒體藝術，締造全新的劇場氛圍。舞台設計王孟超與指揮簡文彬同為第十八屆國家文藝獎得主，服裝設計王怡美、燈光設計李琬玲、影像設計團隊包括陳建蓉、張暉明、姚仲涵、葉仁焜、葉廷皓等。國光團長張育華表示：「此戲以書法經典入戲，既呼應當代心靈，更彰顯台灣京劇的創新美學與人文內涵。」