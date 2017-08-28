與川普劃清界線？ 美國務卿譴責種族歧視

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）在夏綠蒂鎮的暴力事件發生後，川普拒絕譴責白人至上主義者暴行的行為引發爭議，昨(27)日美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)被記者要求針對該事發表評論時，似乎表達出了與總統不同的立場。

提勒森告訴《福斯新聞》(Fox News)，美國國務院代表著美國人、美國的價值、保障自由的承諾，尤其是平等對待全世界所有人的中心思想，從未變過，同時也說，沒有人應該質疑美國政府和相關單位試圖保護這些價值的決心。

不過記者似乎不打算讓提勒森以官腔的答覆矇混過去，而是追問他，「總統」的立場是什麼，對此，提勒森並沒有多說，只是簡單地表示，「總統有自己的一套說法」，似乎暗示著他與川普在種族議題上的分歧。

在本(8)月11與12日的夏綠蒂鎮抗議中，極右派的新納粹份子與反對種族歧視的抗議者彼此叫陣，最後演變成衝突事件，一名白人種族至上主義者開車衝撞對方陣營，造成3人死亡，更多人受傷，消息一出，舉國譁然。

身為總統，川普以「搜集更多資訊」為由，並沒有第一時間出面譴責，而召開記者會時，他先是以「赤裸裸的仇恨行為」形容該起事件，隨後改口表示「雙方都有錯」，更說兩邊的陣營「都有好人」，這讓新納粹份子得意洋洋，甚至在官網上「感謝川普的支持」。

前副總統拜登(Joe Biden)指出，藉由將新納粹份子與反對他們的人畫上等號，川普正讓美國的分裂更加嚴重，同時讓白人至上主義的信仰者更為猖狂，除此之外，聯合國也出面，呼籲白宮應該修正發言，帶頭反對仇恨性言論。

根據昆尼皮亞克大學(Quinnipiac University)所做的民調顯示，相較於32％的受訪民眾對川普的回應表達認同，高達6成的民眾對這樣「兩邊都有壞人」的評論表達不滿，另外，高達三分之二的人認為，川普上任後的偏見與歧視大幅成長。