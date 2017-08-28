高期待高失望 馬克宏執政百日支持度大跌

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）上任三個多月，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)的「蜜月期」似乎已經過了，支持度開始直直落，而且或許是因為法國人民對他的高期待，支持度的跌幅和下降的速度都比其他前任總統大得多。

上任後，馬克宏深陷許多爭議當中，這包括意圖在憲法層級上，賦予太太「第一夫人」職位，還有上週爆出，他花費2.4萬英鎊在購買化妝品、保養品上，這些都讓他受到嚴厲的批判，迫使他停止這些計畫。

剛上任的時候，馬克宏的支持度高達62%，不過100天下來，根據國際市調公司「法國公共輿論研究所」(Ifop)所做的民調顯示，8月法國人民對馬克宏施政的滿意度僅有40%，比起上個月跌了14個百分點，另一個民調則更低，只有36%，在他之前的幾任總統，無論是歐蘭德(François Hollande)、席哈克(Jacques Chirac)等人，都沒有這麼跌的那麼快。

馬克宏是一個堅定的歐盟信仰者，他在競選期間表示，要進一步促進歐盟各國之間的經濟、政治統合，他將在28日與德國總理梅克爾和義大利、西班牙的領導人進行高峰會，希望可以推動整合，這個民調的釋出時間可以說真不是時候，因為在「重組」歐盟之前，他要把其他國家拉上這條船，勢必要先證明他有辦法改革法國。

那不然，連法國內部的事情都處理不好，又要如何推動更為錯綜複雜的歐盟改革呢？

工會和左派人士將在本週四(31日)上街遊行，以抗議馬克宏打算鬆綁法國嚴格勞工法規的舉動，雖然政府表示此舉會增加法國公司的競爭力，左派領袖梅蘭雄(Jean-Luc Mélenchon)呼籲勞工上街，以「將勞工的困境展現給政府看」，這位極左派人士是現階段在野黨中最受支持的政治人物，馬克宏絕不能忽視他的影響力。

最後，即使解決了這些問題，馬克宏仍面臨一個很大的難題，疑歐主義正在法國滋長，這從像是民族陣線(National Front)等極右派疑歐政黨獲得一定程度的支持度就可以看出，馬克宏該如何說服法國國民進一步的歐盟統合是更好的選擇，似乎也是他在困擾著的問題。