塑膠袋太多！肯亞全面禁用塑膠袋

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）歷經數年的延遲後，肯亞全面禁止使用塑膠袋的法律總算正式生效，這對於這個大量使用塑膠袋的國家而言，將會是個巨大的改變。

從當地時間28日開始，一旦任何人被發現製造、持有或是販賣塑膠袋，除了可能被處以3.8萬美元的罰款外，還可能面臨最高4年的有期徒刑，這激起了塑膠袋生產商的抗議，表示政策實施後，將會減少大概8萬個工作機會。

肯亞並不是非洲第一個全面禁止塑膠袋的國家，在此之前，盧安達、南非、厄立垂亞都已經開了先例，對於每個月會使用超過2400萬個塑膠袋的肯亞來說，會決定跟上這股潮流其實並不意外，不過肯亞政府經歷了很多困難，這已經是過去10年來他們第三次試圖全面禁止塑膠袋了。

在規定正式上路之前，肯亞消費者可以免費從各個商店、攤販取得塑膠袋，因此消費者應該會需要一段時間適應新的消費方式，除此之外，新法不只適用於肯亞人，甚至連入境肯亞的外國觀光客也必須遵守，肯亞環境管理局(National Environmental and Management Authority)表示，如果帶著免稅店給的塑膠袋下飛機，旅客必須要將塑膠袋留置在機場指定的區域才能離開。

新的政策勢必會對肯亞國內的產業造成衝擊，除了用塑膠包裝的製造商被豁免而不需做準備外，肯亞在地的《標準報》(The Standard)進行的調查顯示，首都奈洛比(Nairobi)知名市集Muthurwa中的攤商，大部分都沒有找到替代的包裝方式。

部分塑膠袋廠商試圖抗議，向高等法院提起訴訟，不過上週法院的判決出爐，以「保護環境比商業利益更為重要」為由，判決提告的兩間塑膠袋廠商敗訴。