故宮青春代言人 「第一屆故宮青少年文化大使」正式成軍

（台灣英文新聞／藝文組 台北綜合報導）國立故宮博物院週六盛大舉辦「故宮，好YOUNG的！第一屆青少年文化大使授證典禮暨成果發表會」，林正儀院長親自授證予28位優秀的青少年文化大使，並宣布故宮青春代言人正式成軍。發表會上另邀請資深導覽志工曾淑芸老師、知名製作人郎祖明老師與院內委員共同擔任評審人，從青少年文化大使中遴選出評審團大賞金、銀、銅獎、金點創意A+獎、最佳視覺設計獎、最佳溝通互動獎及觀眾票選人氣獎等優質得獎人，提升青少年文化大使榮譽感。

為因應博物館「公共化」核心價值與未來教育發展趨勢，故宮自民國90年開始循例招募之「高中志工」，今年特別轉型為「第一屆故宮青少年文化大使培力計畫」，鼓勵青少年透過公民志願服務實際參與博物館實務，培養「自主行動」、「溝通互動」與「社會參與」三大核心素養，同時增進故宮與青少年觀眾間的互動連結。首屆招募計有82位學生報名，經複審面談與評量考核後，擇優選出28位高中生擔任青少年文化大使。在主修課程與回流學習過程中，著重強調自主學習動機、推進問題導向學習與開放文物多元詮釋，鼓勵青少年族群發揮無限創意，將導覽結合時下流行動漫、Cosplay、寶可夢、棒球直播等主題形式，讓故宮變得既「好YOUNG」又「好樣」！

現就讀北一女中陳玟宇同學與政大附中陳軍翰同學，不約而同穿戴起帽子、背心化身為寶可夢主人翁小智，邀請觀眾跟著他們的腳步進館體驗尋寶趣！中和高中黎俊甫同學身為棒球社社長，因此將故宮文物結合自身興趣，以棒球賽事轉播形式進行「棒球七陶人」陶瓷主題導覽，內容詼諧逗趣，深受觀眾喜愛。未來故宮首屆青少年文化大使除了持續參與本院推廣活動，亦將邀請更多的青少年族群加入故宮，齊聲唱響新故宮運動的青春之歌。