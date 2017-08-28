寒舍餐旅持續深耕旅館業版圖 以藝術強化市場區隔

寒舍餐旅經營實績已成為國內觀光飯店的指標，最近三年度營收分別為44.55億元、44.48億元及42.17億元，稅後純益分別為2.84億元、3.03億元及2.83億元，每股盈餘（EPS）則分別為2.52元、3元及2.63元，其經營成效及營收獲利表現均有目共睹。

「藝術一以貫之，是寒舍永恆不變的傳統與企業核心價值。」董事長賴英里表示，寒舍餐旅未來將以國際五星級飯店為核心主力，持續深耕旅館業版圖，以都會區為起點，積極拓展至休閒旅遊勝地，除了現有以商務客為主的國際五星級酒店外，未來亦會拓展市場觸角至休閒度假酒店、精品酒店等，多角化經營，讓整體企業發展不受單一市場需求影響。

礁溪寒沐酒店已於今年8月中旬試營運，計劃於第四季正式開幕，將進一步推升公司整體營收水準及營運表現。接下來，與大陸建設合作的旅館、住宅複合式大樓，預計108年第四季落成，計劃推出高檔精品旅館，將成為寒舍餐旅旗下第4間酒店。

複製過去的成功經驗，將當代藝術策展概念融入空間已成為寒舍旗下酒店的基本規格。台北寒舍艾美酒店是全球首創、第一家將當代藝術策展概念融入酒店空間的業者，以「光和影」為藝術主題，集結來自台灣、中國、日本、韓國、美國、英國和比利時等多位當代藝術家共近700件作品及裝置藝術，融入在每一位旅客都能接觸到的角落，以當代藝術的視野，重新定義賓客體驗。

如今，無論是即將開業的「礁溪寒沐酒店」，或是現階段籌備中或洽談中的新旅館計劃，都會邀請國外室內設計師團隊、藝術家共同合作，甚至委託藝術家為公共空間創作藝術品或裝置，藉此營造寒舍風格的酒店設計及藝術氛圍。