颶風重創德州2死10餘傷 埃克森美孚關閉煉油廠

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）熱帶風暴哈維(Harvey)挾豪雨侵襲美國南部的德州，今天(27日)在最大城市休士頓造成災難性大洪水，市內街道都成為洪水滾滾的河流，大批受困居民爬上屋頂待援，這次風災至少造成2死十餘傷。

「華盛頓郵報」與法新社報導，救難人員疲於奔命，警告居民前往高地避難，或是爬到屋頂上而非躲在閣樓待援，好讓救難直升機能看到他們。據統計，受困在淹水房屋和汽車的民眾撥打的求救電話至今已超過2000通，約有上千人獲救脫困。

德州州長艾波特表示，這場風暴已重創德州，造成數以十億美元計的損失。他說：「情況很糟，而且不斷惡化。」由於哈維帶來的洪患造成營運問題，美國石油巨擘埃克森美孚公司27日表示，公司暫時關閉位於德州海灣城的龐大煉油廠園區。

法新社報導，埃克森美孚（ExxonMobil）聲明說，「我們正在進行安全的系統關閉作業」。該公司「正在採取所有預防措施」，以確保員工安全，降低對員工和當地社區的衝擊。埃克森美孚表示，所有其他位於墨西哥灣海岸工廠設施將繼續正常運作。

海灣城（Baytown）廠區是全球最大煉油和石化園區，位於休士頓以東40公里附近，日產量平均58萬4000 桶原油，員工人數7000人。

​路透報導，美國安全暨環境執法局（BSEE）今天表示，受到熱帶風暴哈維的影響，墨西哥灣區約22%石油生產宣告暫停。今天的產量水準略高於昨天，昨天灣區約25%產能暫停。灣區日產量平均175萬桶，今天停產約37萬8633桶。灣區約26%的天然氣生產暫停，約2340萬立方公尺。

​BSEE表示，灣區迄今約105個鑽油平台撤退，占當地約14.3%。灣區約5成鑽探設備維持撤退狀態。