阿爾卑斯山連傳山難 德義8登山客喪命

奧地利阿爾卑斯山區當地時間27日傳出本季目前為止最嚴重山難，救難人員表示，有5名德國登山客喪生，另1人重傷。義大利阿爾卑斯山區也發生事故。

法新社報導，這起事故發生在曼卡斯查特（Mannlkarscharte）山隘下，在奧地利中部城市薩爾斯堡（Salzburg）南方約80公里處，當時這群人爬上海拔3000公尺高的冰河時，其中一人滑落後，整條繩子鬆脫。救難人員表示，另一團的目擊者說，其中兩名登山客「試圖用冰鑽防止滑落，但沒有用」。

根據美聯社，這6名來自德國南部巴伐利亞邦（Bavaria）阿特厄廷（Altoetting）的男子當時都綁在一起。奧地利廣播集團（ORF）報導，唯一生還者已透過直升機送往奧地利薩爾斯堡（Salzburg），目前情況穩定。德新社（DPA）報導，5名罹難者年紀是34歲、56歲、65歲、69歲和70歲，生還者是75歲。

英國廣播公司（BBC）網站也報導，這起山難據信是奧地利阿爾卑斯山區本季目前為止最嚴重事故。每年有數十名登山客命喪此區。

義大利阿爾卑斯山區也有3名義大利登山客喪生，其中兩人今天掉入一處裂縫。義大利新聞社（ANSA）報導，另一人獲救，但後來傷重不治。他們的登山團共有9人，爬上義大利北部特倫托（Trento）附近的阿達梅洛布倫塔自然公園（Adamello Brenta Nature Park）一處冰河時都用繩子繫在一起，因此所有人都受了傷。