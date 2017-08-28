（台灣英文新聞／特約記者李佳 衣索比亞採訪報導）美食是認識一個地方文化的開始。衣索比亞人吃什麼？在非洲，衣索比亞還不算是方便的城市，靠近首都只有一家超商，不過在餐廳方面，選擇卻多元，不管是義大利餐廳、法國餐廳或是中國菜等，係因為來自全球各地來參與海外開發工作者眾；而每家餐廳，幾乎都有賣衣索比亞當地特有的食物 「injera(因傑拉）」，非常健康。

美式牛排。（台灣英文新聞 特約記者李佳攝影）

因傑拉。（台灣英文新聞 特約記者李佳攝影）

​因傑拉是具有健康概念的當地美食，鬆鬆軟軟的餅皮，搭上剛煮好的配料與醬汁，可依個人喜好加入，用手送入嘴裏。親自品嚐一次，滋味酸酸鹹鹹。

除了在地美食，當地種的水果不使用農藥，水果尺寸稍小，但都相當甜美，尤其果汁非常濃稠新鮮好喝的。在衣國有許多仙人掌果，一大清早就有人推車叫賣，雖然外表看似沒什麼，不過每顆皮都有許多小刺，所以食用時要非常小心，不然一不小心可能就被刺到了。一顆仙人掌果的價錢大約台幣十塊，味道和台灣的木瓜很像，但裡面有許多仙人掌籽，別有風味，也對身體相當的好。​

仙人掌果果肉。（台灣英文新聞 特約記者李佳攝影）

​

當地小販叫賣仙人掌果。（台灣英文新聞 特約記者李佳攝影）

審稿編輯：楊琇羽