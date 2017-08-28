〈時評〉世大運的美麗與哀愁

台北市主辦的世大運，地主國金牌總數已然創下空前新記錄，誠可喜可賀！

雖然，大家都會說，運動比賽最主要在參與，注重的是運動精神的展現，什麼勝負、名次、獎牌都在其次，但是，看到我國選手在此次世大運一項項比賽中，憑真實力、真本事勝出，還得金、銀、銅牌，再搭配選手汗水、淚水背後一段又一段感人的心路歷程的透露分享，吾人還是要說：勝利的果實是甜蜜的！能站在頒獎台上，肯定自己的努力、享受國人的掌聲，是美麗的！

只是，國人在歡欣鼓舞之餘，想必也有些許憤怒與遺憾交織的哀愁！

今天，吃相難看的反年改團體如果跑到行政院、立法院等冤頭債主處陳抗，即使引不起社會沉默大眾的共鳴，至少還勉強有其正當性；於今跑到和年金改革訴求完全風馬牛不相及的世大運開幕式會場，在小巨蛋車輛出入口鼓譟、圍堵、打人、丟擲煙霧彈，嚴重耽阻、擾亂巴西隊之後，英文字母C開頭的加拿大以次的各國選手進入開幕會場，把喜事變成鬧劇，不讓人憤怒嗎？在人人都可以大鳴大放的今天，還有人迷信可以以力服人，不必以理服人，不可悲可哀嗎？

讓人遺憾的則是，主辦單位號稱花費200億台幣的世大運，似乎並沒能讓世界看見台灣，遑論進而行銷台灣！因為，觀眾攜帶印有台灣圖像加上「台灣」二字的小旗子，在入口處已一一遭警察技術性收走丟入垃圾桶內，不准攜進比賽現場揮舞；有心人士刻意夾帶進場的「Let Taiwan Be Taiwan」橫條，也當然在第一時間「被消失」，這些動作，是／能讓世界看見台灣嗎？為什麼同樣受國際奧會認可、四年一次的世運會，2009年在高雄舉辦時，就不會也不用出現類似矮化台灣的鏡頭，象徵台灣的旗幟就可以堂而皇之在觀眾席上盡情地揮舞？為什麼高雄能，台北就不能？

尤其在比賽現場，觀眾席上的「愛國」觀眾，有人高分貝嘶吼著「台灣隊加油」、有人喊「中華隊加油」，再夾雜著大會的ChineseTaipei，這啦啦隊喊的、大會一再播報的，是指的同一個代表隊，還是三個不同的代表隊，不讓人錯亂嗎？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）