國民黨未清償8.6億行政處份 不動產將查封

(台灣英文新聞／政治組綜合報導）黨產會針對國民黨以轉帳取得的不動產，做成追徵8.6億餘元的行政處分，但國民黨未在25日最後期限內繳款，行政執行署28日展開行動，依照相關資料查封國民黨持有的不動產。

《中央社》報導，行政執行署台北分署主任行政執行官鍾志正27日表示，因黨產會認定美金公債不能清償8.6億行政處分，國民黨在限期內又未繳清，最快周一依照日前調查國民黨財產以及黨產會提供的國民黨財產等資料，查封相當價值8.6億元的國民黨持有不動產。他說，因為國民黨不動產分布全台各地，將優先查封台北市的不動產，之後再進行鑑價及拍賣後續程序。

拿廢紙繳款？

黨產會在6月做出向國民黨追徵8.6億元的行政處分後，因國民黨拒繳，黨產會將該案移交給法務部行政執行署台北分署執行，8月25日為最後追繳期限，國民黨委任律師在當天繳付所持有的1947年第二期美金公債實體債票與零散息票繳付，並稱現值385億元；但行政執行署台北分署認定這批美金債券抵銷的方案不可行，執行官當場拒收，今（28）日起將前往查封依黨產會提報的可供執行動產、不動產。

行政執行署表示，依據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第63條規定，「國家統一前，下列債務不予處理：一、民國38年以前在大陸發行尚未清償之外幣債券及民國38年黃金短期公債。二、國家行局及收受存款之金融機構在大陸撤退前所有各項債務。」依此，該署以「非有效證券」為由拒收。

台北分署主任執行官鍾志正表示，為防當事人以種種方式逃避、阻礙查封，不預先公布每日預定的查封標的，待查封完成後再行通知，「執行前不方便透露標的物」。

據《自由時報》報導，黨產會提供行政執行署執行查封的六十件不動產標的，包含國民黨松山區黨部、新北市的區黨部，以及位於北市萬華區、信義計畫區、南京東路上的黨職宿舍，連外島金門也有機關用地的黨產；其中，位於北市八德路的松山區黨部，該房地近日還擬辦理都市更新，將為執行署的強制執行增添複雜性。