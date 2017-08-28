陳奎儒世大運跨欄奪銀 破全國紀錄

（台灣英文新聞／體育組 台北綜合報導）2017年第29屆夏季世界大學運動會持續進行，中華隊昨（27）日斬獲多面獎牌，其中以陳奎儒在110公尺跨欄中，以13秒55刷新全國紀錄拿下的銀牌最為耀眼，這也是中華代表團在田徑場上的第7面獎牌。

陳奎儒決賽被分在第4跑道，第一次起跑時，因為有選手被抓偷跑，重來一次；第二次起跑後，陳奎儒原本一馬當先，不過隨後被匈牙利的巴吉（Balazs Baji）追過，但陳奎儒維持住第2名的位置，以0.01秒之差險勝波蘭選手希奇爾（Damian Czykier），保住銀牌，巴吉則以13秒35摘金，為昨日中華隊精彩的表現劃下完美句點；上午曹純玉、游雅君、陳宇璿、張芷瑄合力獲得馬拉松女子團體銅牌。

高爾夫賽事受天候影響，讓成績認定受到影響，中華隊在男子團體獲得銅牌、女子團體拿下銀牌；個人賽部分，男子選手俞俊安、劉永華並列銅牌，女將侯羽桑、陳萱並列銀牌，總計在高爾夫項目收下3銀、3銅。

陳思羽／廖振珽在桌球混雙4強戰吞敗，未能晉級金牌戰，但並列銅牌；蔡澤明在武術長拳收下銅牌。

另外，在示範項目撞球，許睿安、劉政杰在男子單打「金包銀」；古正晴、吳芷婷各自擊敗對手，分別收下女子單打金牌、銅牌，撞球在昨日獲得2金、1銀、1銅。