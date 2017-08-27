馬英九洩密案無罪　立委批荒謬、亂引憲法

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）台北地院法官唐玥25日判決前總統馬英九洩密案無罪，外界譁然。承審法官認為馬是依「憲法」賦予總統的「權限爭議處理權」在處理院際之間爭執。民進黨立委陳其邁26日質疑作此判決的年輕法官是「奶嘴法官」，根本沒讀懂憲法，才胡亂引用憲法條文，或者這位法官有政治傾向一定要判馬英九無罪，這種判決結果不僅荒謬可笑，也重創司法尊嚴。

馬英九洩密案承審法官唐玥引用《憲法》第44條：「總統對於院與院間之爭執，除本《憲法》有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之」，然此解釋引發爭議，指行政院和立法院之間的爭執，應是邀請行政院長和立法院長到總統府開會討論，但馬英九是在家裏和總統府副秘書長羅智強，以及毋需經立院同意總統任命的行政院長江宜樺開會，王金平並未受邀與會，討論的內容也是如何讓國會議長王金平下台，完全不符憲法精神。

除了洩密案，馬英九還濫權發動監聽，猶如台灣版水門事件，違法亂紀嚴重度不言可喻，在美國的水門事件中，尼克森總統更因此下台。

媒體報導，判決馬英九洩密無罪的法官唐玥，現年廿七歲，台大法律系畢，於2014年出任法官，至今未滿三年，曾審過夜店殺警案、清大博士生遭撞死肇逃案，今年3月被電腦抽中擔任馬案獨任法官，未主動提出聲請組成合議庭，曾引發譁然。馬案判決後，因滿三年例行調動歷練，將轉調民事庭法官歷練。

陳其邁表示，馬英九是介入偵查中司法個案，找來前行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強兩人，在小房間內洩密違法監聽資料，商討鬥爭前立法院長王金平的策略，法官卻以「憲法」第四十四條賦予總統的「院際調解權」做為阻卻違法事由，根本是胡亂解釋。

時代力量立委徐永明也指出，對於王金平、民進黨團總召柯建銘兩人，馬英九找來江宜樺等人展開九月政爭，法官卻解釋成總統在處理院際間調解，嚴重傷害司法獨立。