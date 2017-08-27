前丹麥女王御廚、紐約米其林二星餐廳主廚 客座台北美福GMT

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）曾任丹麥女王御廚、來自丹麥的紐約米其林一星餐廳主廚來台，即將客座台北美福大飯店GMT義法餐廳，本地饕客摩拳擦掌，準備品嘗羅尼˙艾伯格呈現的極緻「新北歐料理」。

丹麥籍主廚羅尼˙艾伯格（Ronny Emborg）2007年被譽為丹麥最佳主廚，並曾擔任丹麥女王的御廚，亦曾於米其林三星聖殿西班牙的El Bulli餐廳任職，摘星不斷的廚藝之路，被餐飲界美譽為「感官覺醒的饗宴」。2015年落腳大都會美國紐約，持續率領atera餐廳摘下2017年米其林二星桂冠。

艾伯格以「新北歐料理」風格在紐約立足，此次8月24日至28日四天客座台北美福大飯店GMT義法餐廳，餐桌上的盛宴精采可期，五道式午間套餐菜每人NT$2,800+10%，搭佐美酒每人NT$3,300+10%；七道式晚間套餐搭佐美酒每人NT$6,800+10%。

atera餐廳位於紐約百老匯街旁，開放式廚房吧檯前映入眼簾的是陣容堅強的廚藝團隊，在開放式的長島上，廚師們專業細膩的職人精神，傾全力製作出每道佳餚，在細節上亦追求完美，Ronny Emborg將此廚房重地稱呼為感官廚房（The Sensory Kitchen），除了味蕾外，聲音、顏色、氣味、感覺也都影響並引領著我們體驗即將入口的美妙滋味。

2017米其林美食評鑑中寫著：atera料理的特色反應食材的新鮮與季節性，並在各式菜餚中加入獨特的創意思維，讓賓客在享用的過程中，探索美食的驚奇與樂趣。此次首度受邀來台客座開幕一年多的台北美福GMT義法餐廳，Ronny Emborg表示希望能運用夏末秋初盛產的台灣食材，依照特性創作出全新的味蕾盛宴。