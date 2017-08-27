〈時評〉如何稱呼「中華民國」的國民？

美國(America)的國民叫美國人(American)，加拿大(Canada)的國民叫加拿大人(Canadian)，日本(Japan)的國民叫日本人(Japanese)，德國（Germany）的國民叫德國人（German），丹麥（Denmark）的國民叫丹麥人(Danish)，中國（China）的國民叫中國人（Chinese），西班牙(Spain)的國民叫西班牙人(Spanish，Spaniard)，意大利（Italy）的國民叫意大利人(Italian)，俄國(Russia)的國民叫俄國人(Russian)，再清楚不過了，想搞混都很難吧？

那麼，請問：如何稱呼中華民國(Republic of China，簡稱ROC)的國民？全球75億人（包括住在台灣的2300萬人），想搞懂勢必很難。

首先，中華民國(ROC)的領土範圍就說不清楚、講不明白了！有人認為只含台灣不含中國、有人主張含台灣也含中國，有人更誇張地堅稱含台灣含中國還含在聯合國登記有案的蒙古人民共和國，有人則直指中華民國(ROC)根本早已是個壽終正寢的幽靈國度，那來的領土？中華民國(ROC)這塊荒謬一籮筐的招牌，讓人聽了當然會一愣一愣的吧？

其次，就算中華民國(ROC)今天還存在好了。因為中華民國(Republic of China) 畢竟不是中華人民共和國(People’s Republic of China)，把中華民國(ROC)的國民叫中國人（Chinese）是魚目混珠，當然不對！只不過，跟國際人士解釋PROC跟ROC的不同時，保證又讓人一個頭兩個大，不想搞混都很難吧？

中華民國(ROC)的國民叫台灣人（Taiwanese）嗎？硬把英文相差十萬八千里的Republic of China跟Taiwanese扯成一團，不迷惑如墜雲霧裡的，只能佩服實在很天才！

說來說去，還真不知道中華民國(ROC)的國民該叫什麼人才名正言順來著？其實，今天的歐美國際社會，有誰講撈什子的Republic of China的？誰不是左一句Taiwan、右一句Taiwan的？

總結一句話：國際人士有誰能把中華民國(ROC)跟中華人民共和國(PROC)作區隔，然後跟台灣（Taiwan）及台灣人（Taiwanese）作聯結的？對國際社會而言，台灣（Taiwan）的國民叫台灣人（Taiwanese），才是想搞混很難吧？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）