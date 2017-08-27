〈財經主筆室〉輕鬆盜刷ApplePay 行動支付最安全成假象？

國內一名少年詐騙慣犯黃琪犯下ApplePay來台首宗盜刷案，雖然金額不大，目前僅2家銀行公布分別被盜刷約5.9萬元與1.2萬元，筆數約30筆，且強調不是系統問題。但只靠取得一張信用卡與更改手機號碼就輕鬆盜刷成功，台灣民眾對於行動支付安全信心已鬆動，ApplePay來台強調行動支付是最安全且便利的支付工具，如今這個安全性是否成為被各銀行企圖封鎖掩蓋下的假象？後續效應值得關注。



無獨有偶地，在黃琪盜刷ApplePay被逮的近期，日本在8月上旬同樣發生一起中國留學生利用ApplePay漏洞盜刷信用卡事件，將非法獲得的信用卡資料綁定在自己手機的ApplePay，購買數位相機後再低價轉售，大做無本生意，手法如出一轍，國內銀行卻沒警戒仍讓客戶受害，ApplePay與其他行動支付安全性已受質疑。



黃琪雖然在二家銀行盜刷金額僅7萬餘元，但刑事局調查有一些銀行為恐被美國蘋果公司取消交易授權，因此未報案，各家授權銀行為了行銷ApplePay都已豪砸上千萬元的行銷費用，主要相中的台灣蘋果粉行動支付數百億元的商機，為了區區幾萬元的盜刷金額，自然選擇掩蓋消息，刑事局偵破後說只有國泰世華銀行一家報案，行動支付還有多少非系統的安全漏洞被掩蓋？



令人質疑的是黃琪這個年紀不大的「詐騙老手」，從14歲開始詐騙人生，儘管是老梗招數，但銀行卻不斷中招，包括2011年冒充頂新魏家少東申辦刷卡無上限的「黑卡」，虛設人頭公司盜刷600萬元，2016年又假冒國泰集團蔡鎮宇獨生女蔡佳玲名義，多次以不到3折價格入住台北喜來登飯店行政套房，這次又是輕鬆破解號稱最安全的行動支付ApplePay，靠的只是看似簡單的「更改手機資料」手續，差點買7克拉鑽石到手，還免費被升等一晚4.9萬元的澎湖飯店頂級套房，到底是神鬼詐騙厲害還是銀行把關有問題？



行動支付安不安全？分為「行動」與「支付」這二大路口，支付系統部分由蘋果負責，同樣分成ios軟體與手機硬體二部分，其中透過木馬病毒突破ios的系統來盜取他人手機上的卡號（Token），在蘋果勤於更新系統下，機會不大，而硬體安全晶片方面，自從 iPhone4後，全世界駭客就沒有在蘋果手機上找到硬體級別漏洞，指紋、瞳孔等認證技術也在日新月異中，但是關鍵的破口就在於手機資料本身。



從黃琪輕鬆破解ApplePay盜刷案例發現，除了撿到一隻沒有手機指紋認證的iPhone可能被拿來盜刷外，更改登記手機資料，直接換成自己的手機，就可以輕鬆解決手機認證的問題，至於非法取得信用卡資料，已經太泛濫早不是新聞，因此當政府積極推動無現金社會之際，誰來為ApplePay或其他行動支付安全把關呢？方便的風險代價若比想像中來的高昂，消費者可能會作一些保守的對應，主管機關應在犯罪手法推陳出新前，應即早作出防範機制。