世大運》來台還想去哪？外籍選手票選101

（台灣英文新聞／台北報導）第二十九屆夏季世界大學運動會在台北舉行，主辦單位預估有一萬多名各國選手及隨團人員來台參加，民眾可以在選手村附近的林口三井outlet及環球購物中心看到外籍選手抽空採購及用餐的身影，但在他們眼中，何處最吸引他們前往造訪呢？

世大運比賽來到第二周，台灣英文新聞記者前往林口選手村，邀請選手票選北部最想造訪景點。不少選手坦言，他們專注在比賽上，因此來台前沒研究要去哪兒觀光，且行程緊湊恐難如願。

不過，來自辛巴威的田徑選手Gerren Muwishi表示，他和幾位同團選手計劃在27日賽後造訪幾個台北知名景點，不希望來匆匆去匆匆，想多認識這個城市。

對於有興趣外出觀光的選手，台灣英文新聞記者列出五處北部著名景點，製作照片看板讓選手票選「最想去哪」，選項包括百層摩天大樓的台北101、聚集台灣在地美食小吃的士林夜市、擁有豐富娛樂活動的流行商圈西門町、收藏舉世聞名中華文物珍寶的國立故宮博物院、以及古味盎然的山城小鎮九份老街。

在經過一番激烈投票，台北101最獲外籍選手青睞，有36%受訪者想去造訪，士林夜市與西門町並列第二，九份老街排名第三。

捷克運動員Kristyna Mikulcova選擇台北101，表示這是台北最有名的景點。辛巴威選手Dumezweni Dube選擇九份老街，表示他聽聞這裏有許多具有台灣特色的餐廳，想去看看。

加拿大選手Sebastian Lethbridge笑道這五處都很想去，所以乾脆全部投下一票。

2017台北世大運8月19日至８月30日在台灣北部舉行，觀賽門票有四分之三在8月24日就賣出，超越2015年南韓光州世大運的售票紀錄。

台灣英文新聞採訪影片片段：