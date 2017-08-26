詹詠然：李冠毅拚到最後 精神鼓舞全隊

台灣網球選手李冠毅在世大運男單八強賽，因天氣過熱、肌肉抽筋棄賽，同隊的女子選手詹詠然說：「冠毅挺著身體不適，拚到最後，他表現的運動精神，鼓舞了全隊。」

28歲的詹詠然是網球隊員裡面年紀較長，剛拿下辛辛那提網賽女雙冠軍，23日返台隨即投入世大運，今天在攝氏34度的氣溫下比賽，坦言時差還沒調好，熱到有點頭暈。

詹詠然一日兩戰，上午與妹妹詹皓晴搭檔，擊敗法國選手，前進女雙四強；下午與男子選手謝政鵬搭檔，再勝瑞士選手，前進混雙八強。

混雙比賽前，20歲小將李冠毅在男單八強賽第三盤只差兩球就能獲勝，疑似因為天氣炎熱，腿部抽筋，跪在地上無法繼續比賽，無奈棄賽。

詹詠然被問到「是否為冠毅覺得不甘心？」她回答：「不會不甘心，他挺著身體不適，拚到最後，已經表現出應有的精神，這對所有的隊員都是一大鼓舞，希望他身體早日康復。」

詹詠然稍早也因為天氣過熱，休息時重心不穩，跌了四腳朝天，幸好沒有受傷，記者會上不忘提醒觀眾要「補水、防曬，不要跟我一樣。」

詹詠然說，國外比賽也常遇到高溫，但台灣濕度高，能量水分流失很快，要特別注意，「我們無法改變天氣，只能改變自己，做更好的準備。」

混雙比賽後，詹詠然與謝政鵬在場邊帶動觀眾歡呼，她說：「今天大家加油一整天，冠毅又拚到最後棄賽，多少會影響心情，觀眾給我們鼓勵，我們也希望鼓勵大家，回饋關心我們的朋友。」