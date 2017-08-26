重現烏來Lokah!台車 林務局邀民眾體驗台車之旅

(台灣英文新聞 / 生活組報導) 林務局今(26)日表示，串連新北烏來老街和瀑布的重要林業文化資產「烏來台車」終於在今天復駛！林全院長、農委會主任委員林聰賢及新北市副市長李四川等人手拿烏來台車的圖片拼圖，一同掛上烏來台車軌道底圖，象徵大烏來地區最重要的2個觀光地標烏來老街及瀑布商圈，在台車「七掐、七掐」的牽引下，於七夕情人節前夕再度緊緊相連。

林務局表示，烏來台車建於日治時期，當時的三井合名會社在烏來發現大片的檜木林，為了運送伐木機具及木材，1928年開始於烏來地區鋪設輕便軌道。1951年因公路開通至烏來，開始有國內外遊客前來觀光，而當時烏來街區至瀑布這段僅有台車軌道連通，因此推送木材的台車，開始兼具載客功能。耆老回憶，1960年代美、日遊客大增，台車工人一天推個30-40趟也不足為奇，經清流園至瀑布遊覽，烏來觀光榮景從此展開。

蘇迪勒風災後兩年，烏來台車終於復駛。(照片由林務局提供)

林務局說，為因應觀光需求，林務局於 1964 年將全長約1.5km的單軌路段擴建為雙軌，可增加運量、減少往來會車時遊客需下車等候的不便，至此「烏來觀光台車」正式誕生，為烏來地區重要的林業文化資產及觀光資源，更是全台唯一僅存的台車，見證公路時代前的台灣運輸史。

林務局長林華慶表示，2015年8月蘇迪勒颱風挾帶累積雨量達776.5mm的超大豪雨，導致新店溪上游支流南勢溪洪水暴漲，土石崩落，重創整個烏來地區，烏來台車沿線亦路基掏空、受損嚴重。為保存重要的林業文化資產及振興烏來地區觀光發展，林務局投入超過5,500萬元經費，積極辦理復建工作。

林務局進一步說，源於日治時期的烏來台車相關設施及場站皆為早年興建，歷史悠久，為符合現行法令規定，在行政院積極協調下，經新北市政府、內政部、交通部及行政院公共工程委員會等單位共同協助，順利完成用地變更、特種建築物審查及訂定安全營運規範等工作。

林務局說，烏來台車最初用於運材，由人力推送，60年代起大量國內外觀光客湧入，台車轉型為觀光運輸2（耆老朱鴻基提供）

林務局戮力趕辦完成軌道壓力測試及防救災演練後，於7月下旬完成行車營運初勘，並於8月中旬邀集專家進行履勘，結果已達營運標準，初步達成行車安全及永續營運的目標。新的烏來台車外觀，藉由彩繪融入當地的重要自然人文元素，包括山豬、樹蛙及泰雅族小朋友，將讓民眾有耳目一新的全新感受。

為活絡烏來地區觀光發展、鼓勵民眾認識泰雅文化及林業歷史，林務局訂於2017年8月26日起至9月底辦理台車試營運活動，活動期間以優待票30元供民眾搭乘，歡迎大家前往體驗珍貴林業歷史資產的台車之旅，暢遊烏來老街、欣賞名聞遐邇的烏來瀑布。