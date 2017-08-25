中華電信連續十一年獲天下企業公民獎前十強肯定

第十一屆「天下企業公民獎」頒獎典禮今(25)日舉行，中華電信創下連續十一度榮獲「大型企業組」前十名肯定之殊榮。尤其中華電信今年開業界先河、率先依循《全球永續性報導準則》(Global Reporting Initiative Standards)核心選項，編製及出版企業社會責任報告書，正好呼應天下企業公民獎的精神，即與世界同步、接軌國際來強化企業競爭力，以全面性的CSR行動，擴大對社會的正向影響力，拓展CSR新頁。

中華電信授獎代表投資長宋雲峰表示，中華電信自2006年起即啟動CSR管理機制，設置CSR委員會，並訂定及推動各項永續政策與行動，以「縮短數位落差、落實環境永續、關懷弱勢族群」為願景，發揮資通訊技術的優勢，冀望在追求企業獲利成長的同時，亦可帶動產業及企業的永續發展。藉由參與國、內外各項評比，讓中華電信透過各界專業評審的寛廣多元視角，用CSR行動創造更多的可能性及效益，屢獲國內外專業機構的肯定。

今年，中華電信累積過去十年審時度勢、與時俱進的能量與經驗，正式於董事會中通過《中華電信企業社會責任實務守則》，以最完整全面的思維，鼓勵所屬各級機構，更加強化CSR與營運活動的連結，並重視利害關係人的權益，提升公司治理、環境與社會等面向之作為，真正成為企業邁向永續發展的基石。

同時，中華電信精益求精，以永遠走在最前面的品牌精神，領先業界依循《全球永續性報導準則》編製及出版第十本CSR報告書，用最新的國際非財務資訊揭露架構，聚焦利害關係人所重視之議題，讓所有的CSR作為更立意明確、架構清晰、程序順暢及效果精實。

另為接軌國際非財務資訊揭露之趨勢，CSR報告書也參照了《國際整合性報告書框架》(International Integrated Reporting Framework)，融合財務與非財務資訊，讓內部管理單位及外部利害關係人更加瞭解中華電信2016年CSR管理成效與永續價值。