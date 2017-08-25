富邦產險舉辦董監事責任風險研討會

富邦產險與中華公司治理協會今(25)日於遠東國際大飯店舉辦「董監事責任風險研討會」，邀集主管機關與學者專家，從公司治理法理原則與董監事職能實務的面向，說明董監事的受託義務內容及降低責任風險的輔助工具，提供精闢具體的見解，現場吸引超過百位上市櫃公司董監事與高階主管參與。

富邦產險總經理陳伯燿在研討會致詞時提到，社會發展需要創業家精神，企業發展則需要具效能的董監事來引領，但在董監事執行業務過程中，如何有效降低可能遇到的法律風險，已是攸關企業、社會與國家發展的重要議題。

由於近年發生多起重大企業爭議事件，集體訴訟案件快速增加，主管機關因此提高董監事與高階經理人的義務與責任，依據公開資訊觀測站及媒體報導，過去三年（2014~2016年）上市櫃公司獨立董事辭職人數分別為76、97、112人，有逐年增加的情況，而光是今年(2017)第一季獨董辭任人數就達到43人。

富邦產險表示，董監事責任保險主要承保董監事及重要職員於執行職務時，非因不誠實與故意行為所致之不當行為，如錯誤、遺漏、錯誤陳述、或誤導性陳述等，造成股東等第三人損失並提出賠償請求的財務補償，並提供法律諮詢服務，協助企業有效做好危機管理，因此也能提高專業人士擔任獨董的意願，同時強化企業風險管理及公司治理，吸引更多投資人支持，是企業經營管理與董監事的安心後盾。