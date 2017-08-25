富邦金控2017年上半年稅後淨利187億元

富邦金融控股公司(2881)今日舉行法說會，公佈2017年上半年會計師核閱之財務數字及營運狀況。金控旗下各子公司營運表現穩健，富邦金控2017年上半年稅後淨利達187億元，每股盈餘1.73元。而富邦金控已於本月9日公佈7月份自結稅後淨利154.96億元，創下單月獲利歷史新高紀錄；累計今年前7月自結稅後淨利達341.85億元，每股盈餘(EPS)為3.24元，每股盈餘持續領先金控同業。

富邦金控總資產持續穩健成長，至2017年6月底，總資產突破6.5兆元大關，達6兆5,846億元，較去年同期成長6.9%，續創歷史新高水準，穩居國內第二大金控公司。至2017年6月底，金控淨值達4,471億元，資產報酬率(ROA)及股東權益報酬率(ROE)為0.58%及8.55%。

除了經營績效表現優異，富邦金控在永續經營的努力也深獲國際專業機構肯定，繼去年首度入選DJSI道瓊永續指數新興市場成分股，為「多元金融服務與資本市場(FBN Diversified Financial Services and Capital Markets)」類別中唯一且首家獲選的台灣金控業者；2017年亦首度入選MSCI永續指數成分股(MSCI Global Sustainability Indexes)，並獲MSCI ESG Rating評選為多元金融(Diversified Financials)業台灣金融業最佳評等A級。

富邦金控董事長蔡明興表示，2017年上半年各子公司獲利表現穩定，「獲利雙引擎」富邦人壽、台北富邦銀行合計貢獻金控獲利達80.7%。富邦人壽2017年上半年稅後淨利86億元，而7月份自結稅後淨利達126.69億元，較去年同期大幅成長100%，累計今年前7月自結稅後淨利為212.69億元，較去年同期成長10%。2017年上半年總保費收入（Total Premium）達2,605億元，為市場排名第二。其中初年度保費收入（First Year Premium）達912億元，主要來自於銷售傳統型壽險商品；續年度保費收入則較去年同期大幅成長22%，達1,693億元。2017年上半年初年度等價保費（FYPE）收入327.4億元，來自業務員通路的貢獻持續成長，在整體初年度等價保費收入佔比達42.2%，較去年同期33.4%大幅提升。此外，2017年上半年新契約價值(VNB)166億元，由於傳統分期繳商品貢獻保持穩定，VNB/FYPE比例較去年同期提升，已逾50%。

富邦人壽總投資資產規模穩定成長，2017年上半年達3兆2,633億元，較去年同期成長9.1%。避險前投資績效維持穩健，惟受新台幣升值影響，使匯損及避險成本較去年增加，2017年上半年總投資收入為526億元。截至2017年6月底，金融資產未實現損益較前一季大幅回升近450億元。