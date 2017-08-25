站上肥皂箱，親子環教主張大聲說

今(2017)年度新北市的永續環境教育中心辦理「假日環教肥皂箱」講座，用最貼近民眾生活的環境議題為課程，親子假日一起學習綠能知識。針對用電危機，將於8月26日(星期六)特別邀請綠色公民聯盟吳澄澄講師分享最夯的能源議題-「人民就是能源，參與就是發電」，提供家庭用電診斷，找出用電大怪獸。

位於八里左岸的新北市永續環境教育中心，有近似地中海風情的秀麗景色，同時也是知性學習的好去處，「假日環教肥皂箱」的系列講座，場場貼近民眾生活議題，課程最後讓學員都站上肥皂箱，大聲說出活動心得，增進親子關係，也成功推廣綠能生活。

教育局林奕華局長表示，本市永續環境教育中心為本市推動環境教育的重要基地，近期在環教中心辦理能源教育展覽，提供本市師生及市民朋友認識各式能源及節約能源的好撇步，另為提升民眾實踐綠色生活行為的知能，今(106)年擇定11項基本且重要的環境議題，以生活化的演講、手作DIY體驗及趣味化的方式，讓本市民眾做中學以深入淺出的方式，學習認識環境教育，讓保護生態、愛護環境的種子深植於民眾心中，未來可以持續發芽茁壯。

參與「颱風追追追」場次的柯秋華媽媽表示，之前常常來八里遊玩，一直不知道新北市有座這麼美麗又有教育功能的場館，走進來上課收穫很多。聽了老師的演講後，更加認識颱風的可怕及預防的重要，最重要的是看到有些孩子在父母的陪伴下，勇敢地站上肥皂箱，大聲說出自己的想法，感到非常的開心。