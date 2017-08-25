致力於永續經營再傳獲獎捷報！第五度入選「天下企業公民獎」前十強

富邦金控致力於永續經營再傳獲獎捷報！《天下雜誌》今(25)日舉辦2017「天下企業公民獎」頒獎典禮，富邦金控今年榮獲大型企業組第七名，為第五度躋身大型企業組前十強，且是天下CSR評選舉辦11年以來，10度入榜的少數企業之一，顯示富邦金控長期實踐企業社會責任，運用金融業核心職能積極推展創新服務的努力，在競爭激烈的評比中脫穎而出，受到評審的高度肯定。

「天下企業公民獎」調查，自2007年至今已經舉辦11年，《天下雜誌》參考聯合國「全球盟約」、OECD多國企業指導綱領及美國道瓊永續指數(DJSI)等國際指標與評量方法，與世界同步，以「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境保護」等四大構面，邀請各領域專家進行綜合評鑑，評選出台灣最具未來性的新價值企業，為企業接軌國際，訂定競爭力新標準。

《天下雜誌》表示，富邦金控傾注集團資源實踐CSR，專業分工呼應社會所需。今年在「公司治理」、「社會參與」面向表現優異，針對高齡社會的來臨，從「社區支持」、「健康促進」、「經濟守護」面向，投身高齡關懷，達到貼近而有感的具體行動效益，受到評審青睞，獲評為2017年「天下企業公民獎」大型企業組獲得第七名的殊榮。

富邦金控董事長蔡明興表示，很榮幸第五度名列「天下企業公民獎」大型企業組前十名，每年透過參加「天下企業公民」評比，也讓富邦重新審視環境、社會及治理三個永續經營(ESG)面向的作為。富邦金控已連續八年榮登台灣金融業獲利龍頭，除了為股東創造最大利潤，也從資金流動的角度檢視供應鏈管理，訂立「責任投資」與「綠色授信」政策，確保資金運用對環境與社會有所助益。此外，運用核心職能發展創新服務以實踐綠色金融，期待發揮金融影響力，創造企業與環境的共好，善盡企業社會責任。