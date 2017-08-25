大稻埕酒樓時光隧道「春風得意東薈芳」特展正式開幕

URS27W「春風得意東薈芳」特展盛大開幕

大稻埕「春風得意東薈芳」特展已正式於「URS27W城市影像實驗室」盛大開幕，帶領大家重返太平町酒樓林立盛極一時的1920年代，走進大稻埕酒樓時光隧道，真實感受城市街區的歷史文化。

尋覓大稻埕四大酒樓的足跡

1920年代的太平町，商業活動興盛，富商巨賈冠蓋雲集，酒家競起繁華一時，酒樓不僅是娛樂宴飲之場所，更是文人雅士、知識分子交流匯聚、針砭時政、暢談理想之場域，酒樓記錄了台灣歷史，更見證了台灣的民族運動發展。URS27W繼2015年展出大稻埕四大酒樓中的「江山樓」與「蓬萊閣」深獲好評後，今接續策展四大酒樓中歷史最早的「春風得意樓」與「東薈芳」，本次特展除展示豐富文物史料與珍貴歷史影像，更透過仿舊門面入口意象與3D立體影像，重現當時酒樓及藝旦間一隅，讓觀眾宛如走入時光隧道，真切體驗感受太平町酒家文化的曾經風華。

展覽地點：

URS27W城市影像實驗室，位於臺北市大同區延平北路二段27號，「春風得意東薈芳」特展展期自2017年8月1日至2017年9月23日，開放時間為週二至週六上午10時至下午6時。

好康活動：

8/5起，義美延平門市將配合展期推出霜淇淋折價活動，只要至URS27W展覽現場，拍照打卡並按讚，即可到義美延平門市購買霜淇淋現折5元。詳情可至URS27W城市影像實驗室臉書專頁查詢。