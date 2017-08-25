頭頸癌標靶藥物健保放寬 造福無法動刀患者

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據國健署最新統計資料顯示，2014年國人在所有新診斷癌症病患中，每10名就有1至2位是頭頸癌患者。其中口腔癌更高居台灣十大癌症死因的第5位。且根據台灣國內的統計資料發現，同時有抽菸、吃檳榔和飲酒的人，罹患口腔癌的機率更是比一般人高123倍！

台北榮民總醫院腫瘤醫學部藥物治療科主任楊慕華強調，菸、檳榔等都是致癌的高危險因子，越早接觸則越年輕罹患，而口腔癌更為頭頸癌中佔比最高的癌症，甚至為男性癌症死因中的第4位。楊慕華更表示曾收治一位年僅30多歲就罹患口腔癌的個案，接受多次腫瘤與重建手術，生活苦不堪言。

頭頸部包括口腔癌、口咽癌、下咽癌、喉癌，初期症狀表現相當多元，其主要症狀包括：頸部出現不對稱性腫塊、口咽腔內出現超過兩星期的潰瘍、凸起或斑點、聲音沙啞、單側鼻塞、反覆性流鼻血、單側聽力不良、單耳積水、耳脹、耳悶、無上呼吸道感染，卻持續性喉嚨痛、耳朵痛等，因此相當容易被病患忽略，造成許多病患確診時已是疾病第四期，且加上頭頸癌復發機率高達5成以上，都進而增加後續治療與預後的困難度。

目前口腔癌等頭頸部癌症治療，仍先考量手術切除腫瘤，但若實在無法動刀，例如已復發轉移、病灶位置不佳等的患者，則多會採用化療搭配症狀治療，然而，化療副作用對生活所帶來的影響並不低於外觀的變化，因此也可考慮合併使用標靶藥物控制，除了可改善吞嚥困難與疼痛症狀，更可以增加存活期，而目前健保針對部分復發或轉移性頭頸部癌症患者則有納入給付，讓近8年來治療頭頸癌復發轉移的病患不再因健保給付嚴苛而看的到，但卻用不著！

但最重要的還是，當發現頭頸部有異常徵狀或口腔有莫名潰瘍、紅斑、白斑等，都應及早就醫查明症狀，並與醫師進一步溝通，在改善生活品質、控制病情穩定的前提下，擬定適合自己的治療計畫，而目前國健署對30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸者、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，提供每2年1次口腔黏膜檢查。