花大錢買香水 該怎麼噴才持久？

（台灣英文新聞/ 黃慧瑜 綜合外電報導）不知道妳是不是有這種經驗，在街上與一些人擦身而過，撲鼻而來的味道喚醒了你的一段記憶，或許是一個特殊的場合，或是某個重要的人，香水就是擁有這種神奇的魔力，可見氣味的重要性不亞於視覺上或是聽覺上的記憶，但是，香水到底要怎麼噴？噴在哪些部位才正確呢？

擦太多，你的香水味濃到令人刺鼻，擦得太少，除了沒有作用還是種浪費，使用香水時，要用多少量以及擦在身體哪些部位都相當的重要，才能發揮香水最大的效用。

最好的時機：肌膚保濕後

洗澡後是最適合噴香水（或任何產品）的最佳時間，洗澡後，皮膚不僅沒有污垢，而且還是溫暖潮濕的，可以充分吸收任何品，包括香水。 如果沒時間洗澡的話，可以先擦上無香味的乳液進行保濕，香水味就會更持久。

不要混合使用其他有香味的保養品

噴香水之前，應避免使用有香味的沐浴乳、止汗劑和乳液等等，以免多種香味混在一起，如果有使用香水的習慣，評時其他目育及保養用品最好都換成無香味的產品。同時使用不同的香氛產品，可能導致香水未被襯托得太甜、太強烈，甚至可能散發酸味。讓香水發揮最大功效的小秘訣之一，就是徹底避免同時使用其他有香味的保養品。

最適合的部位：擦在動脈處

將香水擦拭在脖子以及手腕內側的原因是由於你的脖子、手腕、膝蓋後側比身體其他部分不滿著更多的動脈血管，同時也釋放出更多的熱量，靠著比體溫還要高的溫度，能夠刺激香水，並將味道放到最大。

千萬不要搓揉

很多人喜歡將香水噴在手碗內側，並搓揉兩邊手腕，其實這樣也是錯誤的方式，因為搓揉會破壞香氛的結構分子，更可能在快速的摩擦中，讓香水失去前中後調，其次，搓熟手腕會將香水與皮膚表層的天然油脂混合，並且改變香水的味道。

不同的香水應有不同的用量

如果你曾經注意過，一樣是香水，為什麼原文的名稱不同，價格更是天差地遠？其實，一般來說，香水分為以下幾種，分別是香精、香水、淡香水、古龍水，代表不同程度的香味濃度。

濃度最高的是Perfume，第二是Eau de Perfume，接著是淡香水Eau de Toilette，最後才是Eau de Cologne科隆香水。濃度越高，氣味持續時間越長，使用量也該越少，在使用新的香水之前，可以先在家裡測試一下濃度，再適度塗抹在動脈，然後稍微注意香水隨時間氣味的變化。